Delfi связался с Бразаускене, она не скрывала разочарования и сказала, что ее никто на церемонию не приглашал.
"Меня не информировали. Единственный человек, от которого я узнала о церемонии – глава ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене. Она сказала мне, что звонила в парламент и интересовалась, почему ничего не организуют – ведь 10 лет прошло. Но меня никто не приглашал. Ничего, я мужа и просто так навещаю, без повода, и заупокойную заказываю, мне не нужна эта компания лицемеров. То же самое сказал бы и Альгирдас. Ни я, ни он никого не волнуем", – считает Бразаускене.
Гинтаутас Палуцкас уверял Delfi, что приглашение Кристине было выслано.
"Очень неприятно, если это приглашение затерялось на просторах интернета, наш секретариат точно его выслал по электронной почте или звонил.
Я точно не могу сказать, как именно, но мне очень жаль. Мы никакой враждебности по отношению к Кристине не испытываем. Очень жаль, что произошло такое недоразумение. Неважно, кто и как оценивает Кристину в политическом плане, она все же часть жизни была партнершей президента. У нее есть право на участие. По-человечески неприятно, это какое-то недоразумение", – сказал Палуцкас, заметив, что напишет Бразаускене письмо с извинениями.
Бразаускене сказала Delfi, что вопрос годовщины смерти и другие вопросы она хотела обсудить с президентом Гитанасом Науседой, но их запланированная встреча не состоялась.
"Я звонила в президентскую службу, просила назначить аудиенцию. Я хотела узнать, как готовятся к 10-летию со дня смерти, поговорить о судьбе наград Альгирдаса Бразаускаса, первого президента Литвы. Мне жаль, что все ордена и медали пылятся в коробках, после смерти мужа мне сказали, что это мое имущество. Но как же так, если меня даже вдовой не признают? Шесть лет Конституционный суд решал вопрос, являюсь ли я вдовой президента.
Эти темы я хотела обсудить с президентом. Ведь он - не король, он избран народом. Мы договорились, что я приеду во вторник. Меня спросили, сколько времени требуется. Я сказала: "Сколько может президент – 15-20 минут". Мне выделили 45 минут.
Я приехала вовремя, даже на 10 минут раньше. Но пришлось ждать. Меня встретила канцлер – я не помню, кем была эта женщина. Отвела в небольшую комнату, говорила около 30 минут со мной, пока я не сказала: "Я так понимаю, президента я не увижу". Она мне: "Да, он уехал по делам".
Потом я узнала, что это за дела были. Мне знакомые сказали, что его в то время видели у здания Helios в Вильнюсе.
Так зачем мне назначали встречу? Зачем я тратила время? Хотели продемонстрировать свое неуважение и унизить? Я обиделась и сказала: "Давайте считать, что этого разговора не было, до свидания".
Только я ушла, мне звонят и говорят: "Случилось какое-то недоразумение, вы, наверное, неправильно что-то поняли". Но ведь мне назначили время, я к ним не ворвалась.
Потом опять звонят, предлагают прийти. А зачем? Мы уже встретились. Я не пастушка, чтобы бегать, как только помашут рукой.
Когда Альгирдас был жив, когда я была нужна – и на именины цветы присылали. А сейчас и здороваться не хотят. Литовская власть меня разочаровала. У нас такая красивая страна... Но я думаю об эмиграции. Не буду смотреть "Новости" и читать их. У меня за границей есть искренние друзья", – сказала Бразаускене.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что госпожа Бразаускене обратилась к ним, чтобы обсудить возможность передачи наград Бразаускаса.
"Такие вопросы решает глава президентской канцелярии, она и приняла госпожу Бразаускене. Встречу с президентом не планировали", - сказал Бунялис.
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