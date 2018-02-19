В соответствии с проектом, регистрацию и чипирование домашних животных должна организовать мэрия.
По словам депутата, организации, работающие в сфере охраны животных, обращают внимание на то, что отзыв обязательного чипирования вызвал массу проблем, а безответственные владельцы животных, нелегальные питомники и торговцы животными избегают ответственности.
Это вторая попытка политиков ввести обязательную регистрацию и чипирование животных.
В 2012 году парламент постановил, что с 2016 году в Литве должны регистрировать и чипировать всех собак, кошек и хорьков. Однако летом того же года от этой идеи отказались, поскольку это якобы вызвало ненужное напряжение среди жителей, большая часть жителей к этому не готова.
Литовские организации, работающие в сфере защиты животных, утверждают, что обязательное чипирование необходимо, чтобы призвать к порядку безответственных владельцев животных, поскольку сейчас зачастую нет возможности выяснить, кому принадлежит пострадавшее или опасное животное. кроме того, якобы если введут обязательное чипирование, государству не придется содержать приюту для беспризорных животных.
Также надеются, что обязательное чипирование и регистрация поможет защитить общество от угрозы бешенства. В регистре будет указана и информация о вакцинации животных.
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