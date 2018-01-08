С начала этого года в Литве вступили в силу принятые в прошлом году ограничения на алкоголь - запрещена реклама, сокращено время продажи алкоголя и отныне алкоголь могут покупать только лица старше 20 лет.

Однако правящие так ничего и не делают для решения самой большой проблемы (такой ее считают как врачи, так и общество) – вопроса продажи крепкого пива в пластиковой таре ("сосок").

В 2017 году правящие обещали, что парламент вернется к этому вопросу на осенней сессии, а самой большой проблемой называли обращение к ЕК, чтобы выяснить, может ли Литва ввести подобные запреты.

Парламентская осенняя сессия уже закончилась, но никаких проектов в связи с запретом "сосок" не было. DELFI выяснил, что правящие не обращались и в ЕК.

Напомним, что в мае прошлого года правящие отклонили проект поправок к закону о контроле над алкоголем депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, в котором предлагалось уменьшить тару в зависимости от крепости напитка. Сейчас крепкое пиво разрешают продавать в литровой таре.

Вице-спикер Рима Башкене тогда сказала DELFI, что к вопросу крепкого пива парламент вернется на осенней сессии. Проблему намеревались решить по примеру Латвии, которая получила от ЕК разрешения на введение некоторых ограничений на пиво в "сосках". Если бы Литва приняла какие-то решения без разрешения ЕК, то ей грозили бы санкции в связи со свободным товарообменом.

Правящие говорили как об уменьшении тары, так и о снижении концентрации алкоголя. Депутата Агне Ширинскене говорила, что с ЕК намереваются говорить не только о крепком пиве, но и о крепленом вине и водке в небольших упаковках.

"Да, об этом будут вести переговоры, за лето мы этот вопрос решим. С точки зрения перспективы права ЕС можно обосновать это исключением для поддержания здоровья общества и тут я вижу перспективу, поскольку в Литве сегмент крепкого пива велик", – обещала Ширинскене DELDI в начале лета.

"Не знаю. Надо вернуться к этой теме, посмотреть", – сказала в минувший четверг DELFI Башкене на вопрос, готовят ли ограничения для крепкого пива, заметив, что сессия была посвящена принятию бюджета, и вопрос "сосок" остался в стороне.

Ширинскене подтвердила, что в ЕК с этим вопросом не обращались.

"Пока нет, поскольку, насколько я знаю, все еще согласовывают позицию по объему тары. Если говорить о процедуре, то кто-то должен регистрировать проект закона – вероятно, депутаты, пользуясь своим правом. Когда парламент примет проект в первом чтении, обратятся в ЕК", – сказала политик.

Председатель Комитета по здравоохранению Аста Кубилене так и не сказала DELFI, какие законы в связи с ограничением "сосок" готовят.

"Были три проекта, по которым обращались в ЕК. Один из них - мой - чтобы запретили детские напитки или игрушки в упаковках и таре, напоминающих алкоголь. Другие - Паулюса Саударгаса. Один, чтобы запретили небольшую тару, второй не помню (...)", – сказала она.

Саударгас с коллегой по фракции Витаутасом Кярнагисом зарегистрировал проект, в котором предлагает ограничить продажу крепкого алкоголя в стаканчиках (до напитков, содержащих 7,5-6% алкоголя).

Сама Кубилене в декабре 2016 года зарегистрировала проект, запрещающий продажу несовершеннолетним игрушки и продукты питания, если их дизайн напоминает алкогольную тару.

Ни в одном из проектах о "сосках" речь не идет. Жемайтайтис сказал DELFI, что согласен передать правящим авторство своего проекта.

"Я согласовывал этот проект с латышами – думали, как убрать с балтийского рынка пиво в "сосках" - проблему Восточной Европы. Именно поэтому мы должны представить ЕК конкретные аргументы, почему мы хотим запретить такую тару, по моему мнению "крестьяне" не хотят вводить такие ограничения", – считает он.

Пиво в "сосках" - настоящий бич литовского села. По данным исследования компании Nielsen, после повышения акцизов на алкоголь в 2017 году снизились продажи во всех группах алкоголя, кроме пива в "сосках".

Президент Альянса легального бизнеса Ромас Апульскис сказал DELFI, что это естественная ситуация – крепкое пиво в такой таре остается самым дешевым алкоголем, которое могут себе позволить зависимые люди.

"Реально "соска" подорожала на 30 центов, это мало что меняет, особенно, если пособия растут", – сказал он.

Представитель Бюро общественного здоровья Алитусской мэрии, которая 6 лет работает с людьми, зависимыми от алкоголя, Даля Китавичене рассказала DELFI, что в селах пьют в основном пиво в "сосках".

"Эти люди говорят: от крепкого алкоголя быстро "отключаешься", ничего не помнишь, а от "соски" – "долгая игра", его растягиваешь, отхлебывая понемногу, держа рядом с кроватью, "соска" медленнее опустевает. И так под воздействием алкоголя они ходят изо дня в день, неделями, месяцами", – сказала она.