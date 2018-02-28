Заместитель председателя Комитета социальных дел и труда Томас Томилинас, опираясь на данные Минфина, рассказал, почему "детские" деньги лучше дополнительного необлагаемого налогами размера.

"За весь 2016 г. был применен дополнительный необлагаемый налогами размер на сумму почти 356 млн. евро. В месяц жители получали около 4,5 млн.

В общей сложности пользу ощущали 150 000 детей, однако, по нашим данным, пользу могли получить больше детей, но не все пользовались всем дополнительным необлагаемым налогами размером, поскольку не у всех родителей были достаточно высокие зарплаты. Частично полученную пользу получили 200 000 детей", – сказал Томилинас.

По его словам, всего льготой воспользовались 394 000 человек – из 728 700 жителей, воспитывающих детей. Всего в Литве 1,1 млн. работающих людей. В полной мере льготой воспользовались почти 49%, а частично – 5,3%, отказались от использования – 7% работников, еще 8% не могли воспользоваться, поскольку у них не было доходов.

Еще были 30,4% родителей данных о доходах которой у Государственной налоговой инспекции нет, значит, они не могли воспользоваться этой льготой.

Он напомнил, что в Литве в группу социального риска входят 26 000 семей, их число постоянно снижается.

"Поэтому стереотип, о котором постоянно говорят, будто эти деньги выгодны только тем, кто живет на пособие, только для лентяев, алкоголиков, неадекватен, он вводит в заблуждение, искажает реальность. Мы говорим о сотнях тысяч людей, а с социальным риском сталкиваются десятки тысяч, которые, кстати, эти деньги не получают, поскольку злоупотребляющие денег не получают", – сказал Томилинас.

Он подытожил, что прежняя система давала пользу меньше половины всех детей – около 200 000 из 500 000, льготой пользовались чуть больше половины родителей – около 400 000 из более 700 000.

"В 2015 mг. в нищете у нас жили 29% детей, (…) основные причины этого - экономические, а также – связанные с ошибками прежнего правительства Литвы и министров финансов, которые видели бюрократические проблемы, но не видели бедствующих сотен тысяч детей", – сказал Томилинас.

Первый заместитель спикера парламента Рима Башкене на пресс-конференции в парламенте также информировала, что в планах увеличение выплачиваемой на детей суммы с 30 до 50 евро. Это обойдется бюджету в 94 млн. евро.

В 2019 г. в Литве состоятся президентские выборы и выборы в Европарламент, в 2020 г. – парламентские выборы.