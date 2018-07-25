По действующему в Литве порядку, полиция назначает штраф за превышение скорости в зависимости от того, на сколько была превышена допустимая скорость. Депутат от правящих "крестьян" Миндаугас Пуйдокас предлагает менять действующий порядок.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По его мнению, размер штрафа должен зависеть от того, где была превышена скорость – за городом, в населенном пункте или в жилой зоне. Об этом сообщает lrt.lt.

Политик утверждает, что превышение скорости в городе или в жилой зоне опаснее, чем за городом. Пуйдокас заметил, что такой порядок действует и за границей, поэтому тут нет ничего нового.

"За превышение скорости в жилой зоне или там, где есть опасность для пешеходов, в Западных странах назначают очень большие штрафы. Например, в Швейцарии.

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Вот и появилась идея обезопасить тех, кто не может защитить себя – детей и пешеходов. В жилой зоне велика вероятность, что нарушение ПДД приведет к печальному исходу, например, если на дорогу выбежит ребенок.

Поэтому было предложено изменить вариант дорожных зон, чтобы водители стали более дисциплинированными", – сказал Пуйдокас.

В соответствии с проектом, за превышение скорости в населенных пунктах и жилых зонах штрафы будут больше, чем за городом.

К примеру, если водитель превысил скорость больше чем на 10, но меньше чем на 20 км/ч за городом, то штраф будет 5-15 евро. Если на столько скорость будет превышена в городе (населенном пункте), то штраф будет 12-30 евро, а в жилой зоне – 45-120 евро.

Законы принимает парламент Литвы, а выполняет полиция. Однако начальник Литовской службы дорожной полиции Витаутас Грашис сказал, что не видит причин, которые осложнили бы работу полиции, если подобный закон будет принят.

"Когда речь идет о контроле скорости, мы такие предложения поддерживаем. Я думаю, что эту идею можно обсудить", – сказал Грашис.

В соответствии с проектом Пуйдокаса, штраф будет зависеть от зоны, а значит, водители будут искать брешь в законе, оспаривая назначенные штрафы.

К примеру, если скорость будет превышена в жилой зоне, где нет специальных знаков, водитель может оспаривать размер штрафа. Однако Пуйдокас тут проблем не видит.

"Надо смотреть, как в законе характеризуется жилая зона. Я убежден, что во многих местах такие зоны отмечены знаками, а так, где их нет, надо следовать логике - понятно, что дворы между многоквартирными домами - это жилые зоны. (...) не думаю, что у водителей будут основания для оспаривания решений полиции", – сказал Пуйдокас.

Однако Грашис считает, что в этой ситуации все же будут неудобства.

"Процессуально подобное нарушение было бы сложно зафиксировать и вряд ли вообще это можно сделать, если территория не отмечена знаком, как того требует закон.

Поэтому мы говорим не только о штрафах, но также о структурных и инженерных решениях, которые должны принять определенные ведомства", – сказал LRT.lt Грашис.

Хотя проект уже готов, до его принятия пройдет еще как минимум полгода.

"Осенняя сессия начнется 10 сентября, понятно, что закон не будет представлен в первые же дни. Я думаю, потребуется и вывод правительства. Думаю, потребуется не меньше полугода. Отдельно обсудят и время вступления закона в силу", – сказал Пуйдокас.

Грашис сказал, что в любом случае положительно относится к подобному проекту, чтобы были приняты меры, которые заставят водителей вести себя ответственно и безопасно. Но он согласен, что спешить в этом вопросе не стоит.

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