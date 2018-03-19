С одной стороны, работающие за границей граждане Литвы сами столкнутся с более жесткими правилами внесения социальных взносов. С другой, эти правила наденут намордник на литовские компании, которые привозят в Литву и в другие страны Запада дешевую рабочую силу из третьих стран.

Один из сторонников новой реформы - президент Франции Эммануэль Макрон. Он летом прошлого года заявил, что без этой реформы Европу ждет крах.

В Брюсселе уже проводят пересмотр директивы командирования работников, ею пользуются и литовские компании, которые отправляют работников в командировку в другие страны.

Представитель Литовского профсоюза работников общепита Раймондас Тамошаускас рассказал DELFI, что в ходе перемен особое внимание уделяется борьбе с межгосударственным социальным мошенничеством и злоупотреблением социальной защитой.

"По действующим законам, работники во время командировки должны получать социальные гарантии страны, из которой они приезжают. Кроме того, зарплата у них обычно ниже минимума в принимающей стране. Но это бывает больше зарплаты, чем в той стране, откуда они приезжают", – сказал он.

Работник, который едет работать за границу, должен получить в "Содре" документ A1, доказывающий, что человек застрахован социальными гарантиями в Литве, значит, в другой стране ему не надо платить взносы по социальному страхованию.

Чтобы была выдана такая справка, работодатель должен отвечать ряду требований. К примеру он должен большей частью работать в Литве. Есть и другие требования, например, работника не могут посылать в командировку больше чем на 24 месяца и т.д.

Тамошаускас рассказал, что менять хотят требования справки A1. К примеру, срок подготовки отправки работника в командировку хотят увеличить с 1 до 3 месяцев, а время командировки сократить с 2 лет до 1 года.

По его словам, это больно ударит по литовскому транспортному сектору, который в последнее время занимается своеобразным экспортом работников из третьих стран в Западную Европу.

"В Литве сейчас наблюдается и новый феномен – трудоустройство в стране не граждан ЕС, которые реально отсылаются работать в другие страны", – сказал он.

Пресс-секретарь Литовской ассоциации перевозчиков Linava Витаутас Клейнаускас сказал DELFI, что у него нет точных данных, сколько иностранцев работает в литовском транспортном секторе, но их число растет.

"К сожалению, но литовский рынок уже исчерпан, он не может предложить водителей-дальнобойщиков, приходится трудоустраивать граждан третьих стран", – сказал он.