Большинство из них награждено посмертно. Награды получили близкие этих людей.
По словам главы государства, каждый раз, когда мы чтим память жертв Холокоста, мы вспоминаем и о спасавших евреев - это большой урок человечности, самопожертвования и смелости, говорится в сообщении администрации президента.
По словам Грибаускайте, страна гордится каждым соотечественником, который в трагические военные годы решился противиться злу добротой своего сердца.
"И это были не слова, а дела - решимость открыть двери домов и разделить свою жизнь, а возможно и судьбу. Никто не знал исхода, и все равно рисковали", - говорится в сообщении.
23 сентября этого года исполняется ровно 75 лет со дня уничтожения Вильнюсского гетто. В стране вспоминают 77 годовщину Холокоста.
Во время Второй мировой войны в Литве нацисты при помощи местных пособников истребили 90% еврейской общины, численность которой до войны составляла примерно 208 000 человек.
Сейчас в Литве проживает около 3000 евреев.
Израиль присвоил более чем 900 жителям Литвы звание Праведников народов мира за то, что они спасали евреев, рискуя своей жизнью.
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