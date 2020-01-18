История

После тридцати лет, во время которых «Он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости» (Луки 2:40), Христос начинает свое служение. И вот Иисус приходит на берег реки Иордан, туда, где проповедует пророк Иоанн Предтеча, призывая людей к покаянию и совершая над кающимися обряд священного омовения. «В русском переводе Нового Завета греческое слово «баптисма» (омовение) передано как «крещение», хотя крещением в строгом смысле слова (т. е. принятием Креста) является только христианское крещение», - поясняет отец Александр Мень в книге «Таинство, слово и образ». Иоанново же крещение являлось символичным омовением от грехов и принятием себя нового, спасенного будущей жертвой Господа. И продолжает рассказ о тех событиях так: «Внезапно в толпе кающихся никому не известный и сначала никем не замеченный появляется Иисус из Назарета Галилейского. Он не желает выделяться среди других и просит «крещения» у пророка. Безгрешный, Он указывает грешникам путь к Богу, путь, который начинается с очистительного покаяния. Так надлежит нам исполнить всякую правду...»

Когда, крестившись, Иисус удалился в пустыню, Предтеча воскликнул, обращаясь к народу: «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть Крестящий Духом Святым". И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Иоанна 1:33).

Зачем люди окунаются в прорубь

Обычай омовений в ледяной воде в этот день является российской, довольно молодой народной традицией, а не исконной частью праздника. И уж точно одно лишь купание в проруби не может автоматически смыть с человека грехи. Другое дело, что вода, действительно, является неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни.

Однако никто не заставляет всех заниматься моржеванием, ведь Крещение — это не языческий обряд, а духовное событие, и значение имеет только внутреннее омовение от грехов. А для этого святая вода является лишь подспорьем, главная же работа должна проходить в нашей душе.

В одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский рассказывает, что Крещение Христа в водах греховного, отпавшего от Бога мира («Как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались!») было событием одновременно величественным и трагическим, «...и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия».

Во время крещенского богослужения совершается Великое освящение воды. Эту освященную воду церковь с древних времен называет Великой агиасмой, особой святыней. Упоминая ее чудесные свойства, Святой Иоанн Златоуст говорил о ней в IV веке: «Христос крестился и освятил естество вод, и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год».

Сегодня накоплен достаточно большой фактологический материал об удивительных свойствах крещенской воды. Установлено, что она, принимаемая натощак по чайной ложке, способна излечивать различные болезни. При этом, согласно исследованиям ученых, вода, набранная из того же церковного источника в другое время, такими свойствами не обладает. При этом физические показатели и той, и другой воды совпадают. И хоть факт был подтвержден официально, объяснения этому пока нет.

Превращение обычной воды в святую — не единственное крещенское чудо. Есть и другое, перед которым пасуют даже самые заядлые скептики.

Когда Христос вошел в воды реки Иордан, они изменили свое течение на противоположение — так сказано в Библии. Это можно было бы назвать легендой, если бы с тех пор река не меняла свое течение каждый год 19 января. В этот день воды Иордана на глазах у многих тысяч паломников останавливаются, в них образуются многочисленные волны и водовороты, после чего река начинает течь в другую сторону. При этом на вкус вода становится соленой, поскольку Иордан теперь не впадает, а вытекает из Мертвого моря.

Крещенские феномены не дают покоя многим ученым. То, что свойства воды меняются, подтверждают приборы: «Было отмечено, что изменяется качество растворов на той дистиллированной воде, которая приготовлена именно в это время. Примерно на порядок увеличивается дисперсия показателей, в частности, электрохимических, по свечению воды. Эти аномалии отмечаются где-то с 16 по 20 января. Это убеждает нас в том, что мы действительно имеем дело с физическими процессами», - говорят специалисты.

Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть

Прежде всего, стоит трезво оценить свое состояние и не подвергать, в случае сомнений, организм шоку. Но уж если решились во что бы то ни стало окунаться, нелишним будет помнить об основных советах, которые из года в год повторяют врачи.

Снимайте одежду непосредственно перед тем, как окунуться - не мерзните раздетыми перед водой. Не стойте долго голыми ногами на льду.

Зайдя по колено в воду – умойтесь. Погружайтесь медленно.

Постарайтесь находится в ледяной воде не более 10 секунд.

После того, как вылезли, сразу же хорошо разотритесь и быстро одевайтесь.

Ни в коем случае не «согревайтесь» алкоголем перед нырянием, это опасно для здоровья. После купания зайдите в теплое помещение и выпейте горячего чаю.