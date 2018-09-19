Лидерами рейтинга являются Латвия, Литва и Эстония, за которыми следуют Швеция и Великобритания.
Составители рейтинга оценили превентивную реакцию литовских служб безопасности и Министерства обороны на прокремлевские провокации. По словам аналитика Kremlin Watch Вероники Вычовой, в рейтинге учитывалось и сотрудничество госсектора с негосударственными организациями и частным сектором в поисках комплексного решения на уровне всего общества.
"Литва выступает в авангарде государств ЕС и НАТО в вопросе осведомленности и информирования о российской угрозе, а также быстро реализует меры по снижению зависимости от российских энергопоставок", - говорится в отчете организации.
Наибольшие же опасения у составителей рейтинга вызывают Кипр и Греция, которые названы союзниками России, а Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия — страны, которые отрицают или делают вид, что не замечают действий России по расширению влияния. В свою очередь, Хорватия, Ирландия, Болгария и Словакия относятся к странам, которые не решаются критиковать враждебное влияние других государств на внутренние политические процессы.
"В этих проблемных странах создаются фальшивые неправительственные организации, СМИ поддерживают определенных политиков, которые дружат с Кремлем или выступают против применения санкций к России. Это также может выражаться в поддержке Россией различных крайне радикальных организаций в Европе. Это могут быть экономические операции, особенно в энергетическом секторе. Это случаи шпионства", — заключает аналитик Kremlin Watch.
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