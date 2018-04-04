31 марта в Каунасской клинике от менингококковой инфекции скончалась привезенная из Шяуляйской больницы 3-летняя девочка. Ее смерть возобновила дискуссии о прививках от этого коварного заболевания. В этом году менингококковая инфекция унесла жизни двоих детей (в середине марта в Сантаришкской клинике скончался 1,5-годовалый ребенок).

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига во время онлайн-конференции на DELFI в октябре рассказал, что с июля 2018 г. прививать от этой болезни детей до 4 лет будут бесплатно. Однако через месяц передумали и указали, что опаснее всего эта болезнь для детей до года, поэтому их будут прививать бесплатно. А 11 января 2018 года был подписан приказ о бесплатном прививании 2-месячных младенцев (нужны 3 прививки - в 2, 4 и 12-15 месяцев).

Это означает, что младенцев и детей постарше бесплатно прививать не будут.

Сейчас ведут переговоры с единственным в мире производителем этой вакцины компанией GlaxoSmithKline.

Согласно имеющимся у портала документам, планировалось платить за дозу вакцины Bexsero 55 евро без НДС (это была ориентационная цена). Однако в январе после подписания приказа производитель поднял цену.

"На данный момент с этой компанией (GlaxoSmithKline Lietuva) ведутся переговоры о цене вакцины от менингококковой инфекции. Решения конфиденциальны, поэтому мы можем лишь подтвердить, что перед принятием решения о включении вакцины в календарь обязательных прививок и перед формированием фонда для их оплаты, была получена иная ориентационная цена", – указала в ответе DELFI советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене, заметив, что если цена после переговоров будет выше, то пострадают дети и их родители, поскольку бюджет уже сформирован.

DELFI обратился за комментарием к компании GlaxoSmithKline Lietuva. Ее глава Кястутис Черешка подтвердил, что была представлена ориентационная цена 55 евро.

"Мы не можем привязываться к ориентационной цене. Она может быть такой, может быть меньше или больше – все зависит от конкретной ситуации. Сейчас изменилась позиция Минздрава по вопросу количества, поэтому и цена может быть несколько выше. Но переговоры еще не завершены", – сказал Черешка, заметив, что в Италии, где закупают 0,5 млн. вакцин цена за дозу составляет 66,67 евро.

Между тем Минздрав Литвы ориентируется на Великобританию, где в ходе переговоров удалось снизить ориентационную цену с 85 евро до 21,5 евро за дозу.

"Великобритания в данном случае неподходящий пример. Там заключено комплексное соглашение, в него включена поддержка государства в системе наблюдения за болезнью, которая там хорошо развита. Поэтому цена вакцины – лишь небольшая часть соглашения. В данном случае говорить о примере Великобритании - это спекуляция", – сказал Черешка.

Представитель Минздрава Бушинскайте-Шрюбене сказала, что если до указанного срока переговоры с литовским филиалом GlaxoSmithKline Lietuva не завершатся успехом, вакцину будут закупать через CPO LT (Центральную закупочную организацию). По какой цене там ее будут покупать - неясно.

"Там придут оптовики со своими наценками. Но я надеюсь, что министерству хватит здравого смысла не делать этого. Кто возьмет на себя ответственность покупки через CPO LT у оптовиков, а не напрямую у производителя?", – удивился Черешка.

Между тем Государственная больничная касса считает иначе.

"Представитель ГБК заверила, что при покупке у оптовиков не всегда цена бывает выше, чем у производителя. По ее словам, сначала надо завершить переговоры – их результаты определят дальнейшие решения", – указал DELFI пресс-секретарь ГБК Римантас Загребаевас.

Бывший многолетний глава ГБК Альгис Саснаускас сказал DELFI, что не помнит такого случая, чтобы лекарства, поставляемые монополистом, через CPO LT можно было бы купить дешевле, чем путем прямых переговоров. Он напомнил, что в данном случае у GlaxoSmithKline нет конкрентов, другие компании эт вакцину не производят.

По данным главы CPO LT Дарюса Ведрицкаса, в базе данных есть трое поставщиков вакцины от менингококковой инфекции. Он указал, что в феврале 2018 года доза такой вакцины стоила 75,39 евро без НДС.

GlaxoSmithKline сейчас продает эту вакцину в Литве по средней цене 75 евро.

В начале года в СМИ сообщалось, что в литовских медучреждениях, получающих вакцину через CPO и включающих в конечную стоимость организацию вакцинации, одна прививка стоит 90-130 евро, а иногда и больше. Младенцам нужно сделать три прививки.