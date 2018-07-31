Восьмилетнего ребенка не пустили в автобус, потому что у него не было паспорта. Его родителям пришлось покупать ему второй билет. Но и этим все не закончилось — семью чуть было не оставили на обочине на полпути.

Представитель ЗАО "Клайпедский автобусный парк" (Klaipėdos autobusų parkas) сказал Delfi, что водитель действовал по правилам. Он также напомнил о действующих правилах.

Надеялись на комфортную поездку

"Отпуск у меня всегда ассоциировался с морем, песчаными дюнами, хорошим настроением. Как и каждый год, одну неделю отпуска мы выделили на литовское взморье, - продолжил свой рассказ Дональдас. - Раньше на литовский запад мы всегда ездили на машине, но в этом году, по важным причинам, я планировал присоединиться к семье несколькими днями позже".

Изначально семья планировала ехать к морю на двух автомобилях, но передумала и решила, что поездка на автобусе будет отличным развлечением для детей. "Сначала мы решили, что семья поедет на авто жены, но потом поняли, что обратно придется возвращаться всем вместе, поэтому решили, что супруга с детьми поедет на автобусе. Дети, особенно старший, были под впечатлением от поездки на большом автобусе, тут даже доступ к интернету имеется", - продолжал мужчина.

Билеты семья заказала через интернет. "Время подходящее, прямиком в Палангу, только с парой остановок, еще и скидка на "Семейный билет", когда путешествуют 3 и больше членов семьи", - отмечает Дональдас преимущества поездки на автобусе.

"Однако в день поездки стали происходить события, которые, по меньшей мере, казались странными. Прежде всего, мы увидели требование распечатать билеты. Разумеется, мы так и сделали, благодаря хорошему человеку в мебельном центре. На все концерты, даже на Праздник песни, мы использовали электронные билеты, у нас дома даже нет принтера", - рассказал собеседник.

На автобусном вокзале семью ждало еще одно разочарование. "К сожалению, приехал одноэтажный автобус далеко не первой свежести, - продолжал мужчина. - Я помог загрузить чемоданы в багажное отделение, пожелал хорошей дороги и зашагал в сторону своего автомобиля. Как только я сел в него, раздался телефонный звонок. Ответив, услышал взволнованный голос жены, которая сказала, что сына не пускают в автобус. Я побежал к автобусу, потому что до отправления оставалось несколько минут".

Потребовали документ младшего

Маму с детьми, которая купила "Семейный билет", не пускали в автобус потому, что у восьмилетнего ребенка не было документа, подтверждающего его возраст. "Разволновавшись, я спросил, зачем нужен документ, если мы не едем заграницу, да и в билете указал возраст от 7 до 10 лет. Он ведь точно не выглядит старше 10, да и обманывать не было никакого желания. Водитель строго требовал документ, иначе семья не поедет на этом автобусе. Я увидел в глазах детей испуг и наворачивающиеся слезы, ведь поездка на отдых для них должна была начаться совсем иначе. Такого бюрократа я давно не видел, - делится пережитыми волнениями Дональдас. - Создалось впечатление, будто кассир в торговом центре издевательски будет просить документ у пожилого мужчины, который собирается купить алкоголь, или у детей попросят документы в кинотеатре, ведь, возможно, они и не дети вовсе".

Семья пыталась уговорить водителя, однако не получилось. "Я сказал жене купить сыну отдельный взрослый билет, чтобы он хоть как-то смог добраться до моря. Она так и сделала. Семья получила места в конце автобуса, потому что остальные были заняты, а я, расстроенный и рассерженный, снова пошел к машине", - рассказывает Дональдас.

В середине поездки сообщили, что билет недействителен

После инцидента, возникшего с документами, семья надеялась на спокойную поездку, однако и этим все не закончилось. "Через три часа позвонила жена и сказала, что водитель, после остановки в Крижкальнисе, не хотел их везти дальше, потому что придумал, что, если сыну мы купили отдельный взрослый билет, то "Семейный билет" больше не действует, поскольку он подходит только для 3 и более членов семьи, а жена и дочь, теоретически, путешествуют вдвоем, - утверждает мужчина. - Тогда нервы супруги не выдержали, она твердо сказала везти их до Паланги, и там она сможет разобраться с ситуацией. Видимо, женщины более напористы, нежели мужчины, поэтому водитель не стал избавляться от "зайцев".

Мама с детьми до моря все же добрались. "Детские слезы смыло морской водой, а солнечные лучи улучшили настроение. Только у нас, взрослых, воспоминания об этой поездке останутся надолго, и не самые хорошие, - продолжал мужчина. - Мораль: необязательно везде с собой носить документы на автомобиль и водительское удостоверение, но всегда следует носить с собой документы, удостоверяющие личность. Никто не знает, в какой жизненной ситуации или ситуации моей жены, "шоферок" придумает усложнить вам жизнь и продемонстрировать, что в автобусе он - король".

Автобусный парк утверждает, что водитель всего лишь следовал правилам

Директор по эксплуатации ЗАО "Клайпедский автобусный парк" Имантас Палякас сказал Delfi, что водитель обязан был попросить документ.

"Каждый пассажир, купивший "Семейный билет", должен почитать правила. Там написано: "Детьми являются лица младше 18 лет. Перед поездкой обязательно предъявить водителю документ, подтверждающий возраст ребенка". Просто есть такие правила, - комментирует Палякас. - В этом случае водитель не придумал никаких требований, ничего не интерпретировал".

По словам представителя компании, он говорил с водителем и выяснил, что у него не было намерения высадить пассажиров. "В Крижкальнисе он попытался объяснить, каким образом работает "Семейный билет", и, что даже в этом случае, он не может везти их, - утверждал собеседник. - Он попытался объяснить установленные правила, а пассажиры, видимо, слишком чувствительно отреагировали".

Палякас сожалеет в связи со случившейся ситуацией. "На сегодняшний день установлен такой порядок. И не только у нас, но и у других компаний, которые продают "Семейные билеты". Все руководствуются теми же правилами. Если один продавец не будет придерживаться их — вся система рухнет".

Пассажиры Delfi жаловались, что неудобством является и требование распечатать билет. Представитель компании сказал, что билеты, купленные в интернете, можно распечатать на любом автовокзале прямо перед поездкой.

Также собеседник отметил, что копия документа, удостоверяющего личность, не подойдет. "Необходимо предъявить документ потому, что этого требует законодательство,- утверждает Палякас.- Однако это не первый случай, поэтому мы, наверное, будем выдвигать предложение, чтобы вместо оригинала можно было показать электронное фото докумнета, или что-то другое".