DELFI режиссер сказал, что после разразившегося скандала не пытался связаться с коллегой, но его поразило, что соотечественники сразу спешат осуждать.

В Facebook он писал, что в рай рано или поздно попадут все гении.

"Дорога в рай. Часть VIII

Бартас, конечно, попадет в рай. Перед гениями рай рано или поздно открывается. Только, конечно, перед этим они будут страдать в чистилище. Чистилище будет похожим на съемочную площадку. Все будет проходить очень медленно, как и в фильмах Бартаса. Снимается один долгий кадр. Оператором будет Шимашюс. Он, конечно, все время будет улыбаться.

Сюжет: Бартас входит в комнату. Там сидит и смотрит на него восхищенным или даже манящим взглядом какая-нибудь девушка. Бартас из кармана достает бутылку вина. Девка выпивает ее одним глотком. Тогда Бартас раздевает ее, она ему немного помогает, немного мешает – вроде, как обычно. Тогда Бартас дотрагивается до нее, а она как заорет: "Бартас, ты мне противен!" Выходит хор феминисток и скандирует антисексистские лозунги. Бартас плачет, а девка ломает ему пальцы. Бартас от боли хватает телевизор и бежит с ним в гору. Тогда Шимашюс требует второй дубль и все снова повторяется и так без конца.

А если серьезно, мне страшно возвращаться в Литву – в Литве хуже, чем в самом страшном аду. На нормальных людей напали праведники и режут их как овец. Тапинас совсем сошел с ума – со своей хеброй терроризирует деятелей искусства своим "Спутником". Неужели Тапинас не понимает, что деятели искусства очень заняты и на подобные глупости у них просто-напросто нет времени?

Поступок Шимашюса – беспрецедентный. К чему это приведет? Не заберет ли у меня Шимашюс, скажем, театр, если увидит меня на улице выпившим?".

Актриса обвинила Бартаса в сексуальных домогательствах

Актриса Степонайтите рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Бартаса в минувшую пятницу вечером, разместив эту информацию в социальной сети Facebook. Она рассказала, что в тот момент была нетрезвой.

"Мы остались, пили алкоголь. Несколько часов разговаривали, а когда я уже была на самом деле пьяна, он взял меня за руки и начал повторять как мантру, что мы взрослые люди, то, что сейчас происходит - это хорошо, поскольку он чувствует, что нравится мне, что это чувство взаимное. Он пытался заговорить меня, при этом трогал мои руки и пытался приблизиться ко мне. В какой-то момент он меня раздел, с этого места мне сложно рассказывать", – сказала актриса.

По ее словам, на следующее утро "Бартас пытался сделать это еще раз".

"Я снова это остановила. Через какое-то время пришла в себя, запаниковала, сказала, что то, что произошло - очень плохо, этого не должно было быть. Он снова стал повторять, что не видит в этом ничего плохого, мы взрослые люди. Тогда я ушла", – сказала актриса.

После скандального заявления актрисы Юлии Степонавичюте о сексуальных домогательствах со стороны известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса, похожей историей с Nanook поделилась и еще одна девушка. Художник Пауле Боцуллайте рассказала, что она тогда не только обратилась в правоохранительные органы, но и с самого начала не скрывала эту историю.

Через некоторое время девушка узнала, что за мелкое хулиганство Бартасу назначен штраф в размере 150 литов, кроме того, наложен арест на оружие, которое у него было.