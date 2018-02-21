Расследование связано с действиями руководства клиники, правоохрана задержала директора Центра информатики и развития больницы Ромуалдаса Кизлайтиса и ее генерального директора Кястутиса Струпаса.

В совместном пресс-релизе Службы сперасследований (ССР) и прокуратуры говорится, что расследование ведется по факту возможных злоупотреблений и крупномасштабного взяточничества, а также подкупа при организации в клинике Сантарос государственных закупок.

В среду сотрудники ССР проводят обыски в клинике, в частных компаниях, по месту жительства лиц, предположительно совершивших преступления.

Кизлайтис задержан по подозрению во взяточничестве, Струпас подозревается в злоупотреблениях положением.

"Это масштабное расследование не направлено на отдельные коррупционные элементы, а проводится с целью раскрытия схем, схем взяточничества, которые имеют место в клинике Сантарос", - сказал журналистам начальник Отдела расследований Вильнюсского управления ССР Рамунас Лукошюс.

По словам главного прокурора Отдела по расследованию коррупции и организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры Нериюса Пушкорюса, расследование начато осенью прошлого года.

"Проверяется вероятный механизм взяточничества, когда за победу на конкурсных закупках у юридических лиц требовали незаконное финансовое вознаграждение, которое было замаскировано под (финансовую помощь)", - сказал журналистам Пушкорюс.

"У нас есть основания подозревать, что (финансовая - ред.) помощь использовалась (...) и в личных целях, не только на потребности клиники", - сказал он.

В среду сотрудники Службы спецрасследований (ССР) проводят обыски в клинике, в частных компаниях, по месту жительства лиц, предположительно совершивших преступления.

Правоохрана подозревает, что представители клиники требовали у юридических лиц незаконное финансовое вознаграждение за победу на конкурсных закупках, стоимость этих закупок только в 2017 году составила почти 2 млн. евро.

Сотрудник ССР Лукошюс сказал, что представители больницы требовали взятки у тех предпринимателей, которые участвовали в конкурсных закупках. По его словам, помимо других областей, расследование затрагивает конкурсные закупки в области информационных технологий.

Следователь не стал детализировать число задержанных на данный момент лиц, указав, правда, что среди них есть и предприниматели.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в среду сказал журналистам в правительстве, что ССР поставила его в известность о своих действиях в вильнюсской клинике.

"Была предоставлена такая информация, что будут предприняты определенные действия, (...) другие детали мне неизвестны и комментировать я не могу", - сказал министр.

Он заверил, что Минздрав настроен сотрудничать с правоохраной в этом расследовании.

Верига сказал, что Минздрав не располагал никакой информацией о вероятной коррупции или каких-нибудь нарушениях в клинике Сантарос.