Расследование связано с действиями руководства клиники, правоохрана задержала директора Центра информатики и развития больницы Ромуалдаса Кизлайтиса и ее генерального директора Кястутиса Струпаса.
В совместном пресс-релизе Службы сперасследований (ССР) и прокуратуры говорится, что расследование ведется по факту возможных злоупотреблений и крупномасштабного взяточничества, а также подкупа при организации в клинике Сантарос государственных закупок.
В среду сотрудники ССР проводят обыски в клинике, в частных компаниях, по месту жительства лиц, предположительно совершивших преступления.
Кизлайтис задержан по подозрению во взяточничестве, Струпас подозревается в злоупотреблениях положением.
"Это масштабное расследование не направлено на отдельные коррупционные элементы, а проводится с целью раскрытия схем, схем взяточничества, которые имеют место в клинике Сантарос", - сказал журналистам начальник Отдела расследований Вильнюсского управления ССР Рамунас Лукошюс.
По словам главного прокурора Отдела по расследованию коррупции и организованной преступности Вильнюсской окружной прокуратуры Нериюса Пушкорюса, расследование начато осенью прошлого года.
"Проверяется вероятный механизм взяточничества, когда за победу на конкурсных закупках у юридических лиц требовали незаконное финансовое вознаграждение, которое было замаскировано под (финансовую помощь)", - сказал журналистам Пушкорюс.
"У нас есть основания подозревать, что (финансовая - ред.) помощь использовалась (...) и в личных целях, не только на потребности клиники", - сказал он.
В среду сотрудники Службы спецрасследований (ССР) проводят обыски в клинике, в частных компаниях, по месту жительства лиц, предположительно совершивших преступления.
Правоохрана подозревает, что представители клиники требовали у юридических лиц незаконное финансовое вознаграждение за победу на конкурсных закупках, стоимость этих закупок только в 2017 году составила почти 2 млн. евро.
Сотрудник ССР Лукошюс сказал, что представители больницы требовали взятки у тех предпринимателей, которые участвовали в конкурсных закупках. По его словам, помимо других областей, расследование затрагивает конкурсные закупки в области информационных технологий.
Следователь не стал детализировать число задержанных на данный момент лиц, указав, правда, что среди них есть и предприниматели.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в среду сказал журналистам в правительстве, что ССР поставила его в известность о своих действиях в вильнюсской клинике.
"Была предоставлена такая информация, что будут предприняты определенные действия, (...) другие детали мне неизвестны и комментировать я не могу", - сказал министр.
Он заверил, что Минздрав настроен сотрудничать с правоохраной в этом расследовании.
Верига сказал, что Минздрав не располагал никакой информацией о вероятной коррупции или каких-нибудь нарушениях в клинике Сантарос.
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