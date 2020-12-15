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Ведущая телепередач, журналист Эдита Милдажите заболела коронавирусом.
Edita Mildažytė
Edita Mildažytė
© DELFI / Domantas Pipas

О болезни она рассказала в передаче LRT Форум на LRT.

"Я думаю, что болезнь проявляется в средне тяжелой форме. Уже 10 дней не спадает температура, сильный кашель. Только сейчас прошел кашель, говорить я могу только потому, что держу во рту леденец, без этого я не могу говорить, сразу начинаю кашлять", – сказала Милдажите.

У нее есть и другие симптомы этой болезни, например, ломота в костях. Но есть и один необычный симптом.

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"Изменилась кожа. Кажется, что по ней прошлись наждачной бумагой, появилась странная сыпь. Но такое, видимо, бывает не у всех", – сказала она, заметив, что было так плохо, что ночью три раза порывалась ехать в больницу.

Женщина не скрывала, что у нее 10 дней была температура 40 градусов, сейчас она составляет 38 градусов, поэтому самочувствие улучшилось.

На вопрос, что она думает о прививках от COVID-19, Милдажите сказала, что делала бы прививку и даже доплатила бы за право первенства. Сейчас она жалеет, что осенью не сделала прививку от гриппа, поскольку ее подруги, сделавшие прививку, легче перенесли коронавирус.

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