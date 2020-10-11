Как и в первом случае, этот человек был на работе неделю назад.
По данным Rimi, оба работника в торговом зале не работали и с покупателями не общались.
"После первого диагноза сразу же самоизолировалась вся смена. Работников попросили соблюдать указания работников системы здравоохранения. В ходе выяснения контактов мы сотрудничали с Национальным центром общественного здравоохранения. Магазин был полностью дезинфицирован", - сказал гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.
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