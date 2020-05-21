Коронавирусом заболел еще один работник Rimi

19 из них получили отрицательные ответы. Один ответ, полученный 21 мая был положительным. Работник в последний раз был на работе 15 мая, в минувшую пятницу. На этой неделе, 19 мая компания Rimi Lietuva приняла решение закрыть цех. Всех работников призывают провериться на коронавирус.

"Сегодня было получено подтверждение, что наше решение о закрытии цеха было верным. И до первых случаев заболевания мы призывали работников сдать тесты. Мы временно остановили работу цеха, чтобы все работники могли сдать анализы. Мы хотим, чтобы ситуация полностью прояснилась, а работники чувствовали себя в полной безопасности", – сказал гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

Всего в этом Rimi в производственном цехе работают 126 человек. 19 мая было получено сообщение о третьем заболевшем работнике, работа цеха была остановлена. Все помещения цеха были продезинфицированы.

В ночь на 16 мая продезинфицировали также все помещения торгового центра. Первые два заболевших работника в последний раз были на рабочем месте 8 мая, третий - 10 мая. Глава Rimi Lietuva подчеркнул, что работники производственного цеха с покупателями не контактируют, кроме того, нет данных, что коронавирус может распространяться через еду.