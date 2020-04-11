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Рамунас Матонис, начальник отдела коммуникации департамента полиции, подтвердил Delfi, что сотрудник полиции заразился коронавирусом.
Коронавирусом в Литве заразился сотрудник полиции
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Р. Матониса, офицер работал в Вильнюсе, в дорожно-патрульной службе. Полицейский закончил свою службу в среду, вернулся домой и у него поднялась температура.

"Он проверился, сдал тест, и он был положительным", - говорит Р. Матонис.

Представитель департамента полиции заверил, что у офицера не было много контактов, так как он работал в достаточно закрытом подразделении.

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"Не работал на дорогах и не общался с людьми. А сотрудники полиции, с которыми он мог иметь контакты, изолированы", - отметил он.

"У нас третий зараженный сотрудник полиции. Хорошей новостью является то, что он не имел контактов с посторонними. Наши сотрудники, с которыми он контактировал, изолированы и контролируются. А сегодня утром помещения, в которых работал полицейский, были продезинфицированы", - сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела о еще одном случае заражения короновирусом среди сотрудников полиции.

Согласно субботним данным, в стране имеется 1026 подтвержденных случаев коронавируса, за вчерашний день был исследован 2421 образец. На сегодняшний день в общей сложности на наличие коронавируса были проверены 38 472 образца. 23 человека умерли и 54 выздоровели.

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