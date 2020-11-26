Коронавирусом в Литве болеют больше 3,2 тысяч медиков

"В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 4486 случаев среди медиков, в настоящее время все еще болеют более 3 200 медиков", - сказала на пресс-конференции в четверг представитель НЦОЗ Грета Гаргасене.

По данным НЦОЗ, из упомянутых 4,5 тыс. случаев коронавируса у медиков более 90% было выявлено в сентябре-октябре.