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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), сейчас в Литве коронавирусом болеет более 3,2 тыс. медицинских работников.
Коронавирусом в Литве болеют больше 3,2 тысяч медиков
© Vidmantas Balkūnas

"В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 4486 случаев среди медиков, в настоящее время все еще болеют более 3 200 медиков", - сказала на пресс-конференции в четверг представитель НЦОЗ Грета Гаргасене.

По данным НЦОЗ, из упомянутых 4,5 тыс. случаев коронавируса у медиков более 90% было выявлено в сентябре-октябре.

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