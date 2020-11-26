Коронавирусом в Литве болеют больше 3,2 тысяч медиков

aA
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), сейчас в Литве коронавирусом болеет более 3,2 тыс. медицинских работников.
"В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 4486 случаев среди медиков, в настоящее время все еще болеют более 3 200 медиков", - сказала на пресс-конференции в четверг представитель НЦОЗ Грета Гаргасене.
По данным НЦОЗ, из упомянутых 4,5 тыс. случаев коронавируса у медиков более 90% было выявлено в сентябре-октябре.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (36)
Ученые уже не сомневаются, что за время своего...
Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (136)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...
Прогноз погоды на Рождество: давно не было таких холодов (1)
Жители Литвы уже забыли, что такое студеная зима и...
Каким воздухом дышат вильнюсцы, и где ситуация хуже всего (9)
За последние 10 лет в Европе уменьшилось количество...
Спикер Сейма: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах (8)
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...