Коронавирусом в Литве болеют 2476 медиков

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На данный момент коронавирусом в Литве больны 2476 медиков, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
"В данный момент продолжают болеть 2476 медиков. За сентябрь-ноябрь был подтвержден 3121 случай среди специалистов здравоохранения", – заявила в пятницу на пресс-конференции представитель центра по связям с общественностью Грета Гаргасене.
По ее словам, с начала пандемии коронавирус выявлен у 3540 медиков.
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