Коронавирусом в Литве болеют 2476 медиков

"В данный момент продолжают болеть 2476 медиков. За сентябрь-ноябрь был подтвержден 3121 случай среди специалистов здравоохранения", – заявила в пятницу на пресс-конференции представитель центра по связям с общественностью Грета Гаргасене.

По ее словам, с начала пандемии коронавирус выявлен у 3540 медиков.