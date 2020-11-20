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На данный момент коронавирусом в Литве больны 2476 медиков, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Коронавирусом в Литве болеют 2476 медиков
© Vidmantas Balkūnas

"В данный момент продолжают болеть 2476 медиков. За сентябрь-ноябрь был подтвержден 3121 случай среди специалистов здравоохранения", – заявила в пятницу на пресс-конференции представитель центра по связям с общественностью Грета Гаргасене.

По ее словам, с начала пандемии коронавирус выявлен у 3540 медиков.

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