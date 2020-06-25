Коронавирусом на празднике заразилась работница Сантаришкской клиники

"Первый – в Вильнюсском округе: это медицинский работник, женщина работает в Сантаришкской клинике, это один из 9 человек, которые участвовали в празднике", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
На данный момент коронавирус установили у 4 из 9 участников вышеупомянутого праздника.
"Все участники были изолированы, как и персонал, который их обслуживал, поэтому нет людей из группы риска", – сказала Лингене.
"Этот очаг мы оцениваем как локализованный", – продолжила она.
Второй случай – привозной: коронавирус установили у вернувшегося из Швеции в Утенский округ человека.
"Человек 19 вернулся в Литву и явился в мобильный пункт, чтобы сдать анализы, симптомов у него не было. По предварительным данным, есть два контакта - оба в Швеции", – сказала Лингене.
По ее словам, asmuo этот человек вел себя ответственно, поэтому, вернувшись, ни с кем в Литве не контактировал.
С 1 июня в Литве установили 22 привозных случая нового вируса.
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