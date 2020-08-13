Коронавирус зафиксирован в санатории: детей из него пока не выписывают

Обратившаяся в редакцию женщина сказала, что 12 августа отвезла своего ребенка в Качергине на реабилитацию, его приняли, но в первый день никаких процедур не было. Их не был и в четверг.
"Сегодня утром детей удивило, что медсестры пришли в синих халатах, еду детям принесли прямо в палаты, а вчера они ходили в столовую. Никого на улицу не выпускают, из подслушанных разговоров дети поняли, что COVID-19 установили у медсестры, которая в течение некоторого времени не ходила на работу. Врачи ничего объяснить не могут, ребенка забрать не дают, хотя карантин не объявлен, обещали через сутки предоставить подробную информацию", - рассказала женщина.
Она испугалась, что завтра пятница, сокращенный рабочий день, за ним придут выходные.
"Непонятно решение не выпускать вновь прибывших детей. Мы хотели бы перевезти ребенка в другой санаторий, но нам не разрешают, потому что Больничная касса уже оплатила лечение, которого нет. Просим вашего вмешательства и выяснения ситуации", - сказала женщина.
Представители санатория заметили, что у медсестры детского реабилитационного отделения Žibutė Каунасской больницы коронавирус установили после того как она после смены в другом медучреждении сдала анализ на COVID-19 и анализ был отрицательным.
"На работу в санаторий Качергине медсестра из отделения Žibutė пришла с отрицательным результатом теста на COVID-19. Этот результат был получен 7 августа. В субботу она начала работу в Žibutė, дежурила до 8 ч. воскресного дня", – сказала гендиректор больницы Диана Жалядуоните.
После дежурства женщина почувствовала недомогание, начался озноб, пропало обоняние и чувство вкуса. 11 августа она снова сдала анализы, 12 августа ответ был положительным.
На данный момент идентифицировали все контакты женщины с персоналом и пациентами во время суточного дежурства в Žibutė. Поскольку Žibutė - санаторий, медицинские процедуры детям не требовались. Во время дежурства медсестра в основном сопровождала детей в столовую, в зону отдыха.
"Медсестра была в перчатках и маске", – информирует Жалядуоните.
На данный момент детей в санаторий не принимают, не предоставляют амбулаторные услуги, помещения дезинфицируют, корпус изолирован. Все контакты сдают тесты на COVID-19.
Больница рекомендует родителям, которые ходят забрать детей домой, подождать до 14 августа, когда получат результаты тестов на COVID-19.
"Однако мы понимаем, что речь идет о детях, поэтому если родители очень хотят, они могут забрать детей, но для этого надо заполнить специальный документ, подготовленный НЦОЗ", – сказала Жалядуоните.
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