Коронавирус выявлен в 56-ти лечебных учреждениях Литвы

"По данным на этот момент, в 56 учреждениях, независимо от их размера, подчиненности, зафиксированы случаи. Хорошая новость заключается в том, что в 40 лишь по одному случаю", – заявила на пресс-конференции Р. Лингене.
Все же, по ее словам, в четырех учреждениях фиксируются несколько десятков случаев коронавируса.
"В таких учреждениях, как Клайпедская университетская больница – 68, Укмергская больница – 39, в Мариямпольской – 32, в Больнице моряков – 23. Есть и цифры, которые практически парализует деятельность больницы", – Р. Лингене.
В этих учреждениях ограничена работа, часть из них в данный момент консультируется НЦОЗ о возможности возобновить деятельность.
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