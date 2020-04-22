aA
Коронавирус выявлен в 56 лечебных учреждениях Литвы, сообщила в среду директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене сообщила, что уже проверены.
Коронавирус выявлен в 56-ти лечебных учреждениях Литвы
© DELFI / Josvydas Elinskas

"По данным на этот момент, в 56 учреждениях, независимо от их размера, подчиненности, зафиксированы случаи. Хорошая новость заключается в том, что в 40 лишь по одному случаю", – заявила на пресс-конференции Р. Лингене.

Все же, по ее словам, в четырех учреждениях фиксируются несколько десятков случаев коронавируса.

"В таких учреждениях, как Клайпедская университетская больница – 68, Укмергская больница – 39, в Мариямпольской – 32, в Больнице моряков – 23. Есть и цифры, которые практически парализует деятельность больницы", – Р. Лингене.

В этих учреждениях ограничена работа, часть из них в данный момент консультируется НЦОЗ о возможности возобновить деятельность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (74)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559 (1)

В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей...

Коронавирус в Литве установлен у 220 медиков, 51 - выздоровели

По данным на понедельник, в Литве коронавирус...

TOP новостей

Karantinas

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (74)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Экономист: люди не понимают, что экономику разваливает не карантин (11)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, но...

Grožio salonas Jolanta Mačiulienė

Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро (184)

Президент ассоциации парикмахеров и работников...

Адвокат директора Klaipėdos hosisas: если к преступлению относятся терпимо, может, это не преступление (1)

У частного хосписа Klaipėdos hosisas остался один день на...

Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

|Maža didelių žinių kaina