Работавший на строительном предприятии мужчина 4 июля прибыл на пароме из шведского Капеллскара в эстонский порт Палдиски, а оттуда добрался на автомобиле в Электренай.

"Установлено одно лицо, имевшее контакт - член семьи. По предварительным данным, вернувшийся в Литву человек изолировался", - сказала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Один из выявленных в Вильнюсе случаев связан с установленными ранее заражениями. Проверяется версия, что очаг может быть связан с транспортным предприятием в Неменчине, на которое приезжают жители Беларуси.

"В понедельник мы сообщали, что от мужа коронавирусом заразилась жена, а теперь заболевание установлено у человека, работающего на предприятии жены. Сейчас идентифицированы восемь имевших контакт человек, они изолированы", - сказала Г. Мегелинскене.

Обстоятельства заражения третьего человека – безработного жителя Вильнюса еще не ясны.

"Первого июля он ехал поездом Пабраде-Вильнюс, время отправления – 19:30 часов, вагон уточнить не может. Вечером того же дня с 22 часов находился в баре Plus Plus Plus, что на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. Второго июля следовал поездом Вильнюс–Пабраде, время отправления – 10.45 час., вагона уточнить также не может. Третьего июля побывал в Антакальнисской поликлинике. В данный момент идентифицировано и изолировано 11 лиц, имевших контакт", – сообщила глава центра.

Центр также собрал больше информации о нескольких случаях, выявленных в выходные дни.

"В воскресенье коронавирус был подтврежден у работника Социального дома опеки Висагинаса, в социальной среде выявлены девять лиц, имевших контакт, в доме опеки – 10 работников и 31 постоялец. Работники изолированы, пациенты по возможности разделены, организовано тестирование – ответы тестов всех отрицательные", – сказала она.

"В понедельник вирус подтвержден у работницы базы Maxima, установлено, что у нее был контакт с семью коллегами, а дома – с двумя лицами. Кроме того, заболевший человек 27 июня участвовал в юбилее в деревне Мишкиняй, на котором было около 17 человек. Коллеги и члены семей изолированы. Обстоятельства участия зараженной в празднике выяснилось лишь сегодня, поэтому специалисты сейчас пытаются связаться с присутствовавшими на дне рождения. Обстоятельства заражения женщины еще не ясны", – добавила представитель НЦОЗ.

По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.