"После того, как на ферме начался внезапный падеж норок, взяли пробы. После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", - сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.

Директор ГПВС Дарюс Ремейка сказал, что коронавирус диагностировали у одного из работников фермы.

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Кялпши, коронавирус выявлен на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего - Vilkijos ukis.

По словам главы Vilkijos ukis, коронавирус установлен более чем у 20 павших норок.

"Немного, что-то примерно у 22 норок (установлен COVID-19), боюсь соврать. (...) Их уже нет", – прокомментировал BNS Таллат-Кялпша.

По его словам, у живых норок коронавирус пока не установлен.

Предприниматель сказал, что сейчас у Danmink есть более 30 000 норок.

"Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные", - сказал Таллат-Кялпша.

Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника.

"Мы узнали об этом только вчера", - сказал он.

Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС.

"Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет", - сказал Таллат-Кялпша.

"Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях", - добавил он.

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.