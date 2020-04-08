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В данный момент коронавирусом в Литве заражены 154 медицинских работника, более 1200. – в изоляции, утверждает эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.
Коронавирус выявлен у 154 медиков в Литве, в изоляции – более 1200
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В Литве у 154 специалистов здравоохранения выявлен коронавирус, а количество изолированных медиков, у которых был контакт, на сегодняшний день составляет 1225", – сказала специалист BNS в среду.

Она отметила, что в Вильнюсском округе коронавирус выявлен у 61 медика, в Клайпедском – 54, в Каунасском и Мариямпольском – по 15, в Панявежском и Таурагском – по три, в Шяуляйском – два, в Алитусском – один.

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За сутки количество болеющих медиков выросло почти на 20, а изолированных – на несколько сотен.

По данным вторника, коронавирусом заболели 135 медиков, а 944 были в изоляции.

"Количество выросло за день", – сказала Д. Размувене.

Эпидемиолог утверждает, что в целом в Литве сейчас в самоизоляции должно быть более 8,9 тыс. лиц.

Она также сказала, что пропорции болеющих возрастных лиц по сути не изменились.

"В возрасте от 41 года и старше около 64%, а оставшиеся – моложе. Практически то же самое", – добавила Д. Размувене.

Эпидемиолог также сказала что, почти каждый пятый болеющий человек старше 60 лет.

В Литве коронавирус выявлен у 912 человек, 15 скончались, восемь выздоровели.

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