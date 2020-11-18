Коронавирус в парламенте Литвы: заразился либерал Вайчекаускас

"Мне эта история неясна. В прошлую среду я в последний раз был на заседании парламента. На заседании комиссии парламентского контроля криминальной разведки. В четверг канцелярия распространила сообщение о том, что у депутата установили коронавирус. Фамилия не сообщалась. Я тогда шел в магазин IKI, на ул. Ясинскё. Если бы канцелярия сразу назвала фамилию, я бы никуда не пошел. Но этого не сделали, Через 20 минут я прихожу в парламент, чтобы сдать рабочий компьютер. И тут уже порталы распространяют информацию о том, что заболела Шалашявичюте", - писал в фейсбуке Вайчекаускас.



"Я бегом в парламентскую гостиницу и закрылся там. Объясняю жене, как будем жить дальше. Тем более, это уже вторая изоляция за короткое время. В прошлый раз после контакта с Симуликасом, я уехал в Клайпеду и никуда не выходил. У меня не было никаких симптомов тогда, тут в ночь на воскресенье поднимается температура. Сначала скачет от 36.6 до 38.6. Потом появляется боль в суставах. Сначала правой, потом левой руки. Появился кашель. В воскресенье регистрируюсь по номеру 1808. Вчера в 6:51 ч., медик (слава и честь выполняющим эту работу) берет мазок, и сегодня в 11.40 ч., получаю положительный ответ на SARS-Cov-2", - продолжил он.

Она заметил, что выяснилось, что болен и Йонас Варкалис, а тест Шалашявичюте оказался неверным, она здорова. Сдавала анализ повторно частным образом. Трижды. Последний раз в воскресенье.

"В воскресенье? Это где можно сдать анализ! Ладно. Главное, что здорова. Ведь выясняется, что она была на одном заседании с Варкалисом. Как-то нехорошо получается. Мы втроем контактировали. Двое больны, а у третьей - тест неверный. Значит, вирус где-то глубже надо искать. (...) Самое неприятно, что сегодня ночью получил смс от жены из соседней комнаты: "37 и 1, и страшно болит голова". Одним словом, есть чем заняться. Сегодня нюхал скумбрию, запаха не чувствую", - рассказал Вайчекаускас.

Он рассказал, что с женой они живут в разных комнатах, в общих помещениях ходят только в масках.

"Еда у нас есть лишь до завтрашнего вечера. Меня охватила сонливость. Мне часто снятся дальнобойщики. В глазах рябит. (...) Состояние такое, что и читать не получается. Симптомы легкие. Я делал прививки от гриппа и пневмонии, думаю, если бы не они, лежал бы сейчас в больнице", - писал Вайчекаускас.