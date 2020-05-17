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BNS предоставляет обзор самых важных новостей о коронавирусе в Литве в выходные:
Коронавирус в Литве: важнейшие новости выходных
© DELFI / Andrius Ufartas

Распространение вируса. Одна смерть и 18 случаев вирусной инфекции были подтверждены в течение выходных. Одна смерть и пять случаев заражения связаны с крупнейшим очагом инфекции - Вильнюсской городской клинической больницей на Антакальнисе. Вирусом были заражены также четыре подопечных пансионата Антавиляй, двое жителей дома, ставшего очагом на улице Пергалеса в Вильнюсе, а также двое сотрудников клиник Сантарос. Коронавирус был также обнаружен у второго сотрудника розничной сети Rimi. Подробные данные об остальных случаях пока отсутствуют.

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Пограничный контроль. С отменой ограничений на передвижение жителей Литвы, Латвии и Эстонии между странами Балтии поток людей, пересекающих литовско-латвийскую границу, с пятницы значительно увеличился, но крупных очередей не было. Финляндия, которая была приглашена присоединиться к Балтийской инициативе, заявила, что пока к этому не готова.

Воздушный транспорт. Туроператор Kidy Tour объявил о возврате денег за отмененные рейсы, которые не получили разрешения от Управления транспортной безопасности Литвы, из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что на следующей неделе он представит правительству предложение о восстановлении регулярного воздушного сообщения с Осло.

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