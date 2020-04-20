Коронавирус в Литве установлен у 220 медиков, 51 - выздоровели

"Среди медиков 220 человек, у кого диагностирован COVID-19, около 1,2 тыс. в самоизоляции", - сказала она на пресс-конференции.

"Выздоровевших медиков 51", - сказала Д. Размувене.

По словам Д. Размувене, в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них - в лечебных учреждениях.

В общей сложности коронавирус установлен у 1326 человек, 37 человек скончались, 242 человека выздоровели.