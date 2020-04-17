Коронавирус в Литве установлен более чем у 200 медиков, 34 выздоровели

По её словам, самоизолироваться пришлось в общей сложности более чем 1,2 тыс. медиков.

"Сколько сейчас - не могу сказать, потому что каждый день это число меняется, они регулярно возвращаются на работу. Например, большую часть возвращающихся медиков составляют медики Укмерге, потому что здесь был один из первых очагов в стране", - сказала BNS Р. Лингене.

В Литве, по данным на пятницу, установлено 1149 случаев коронавируса. Умерли 32 заразившихся, 210 человек выздоровели.