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Коронавирус установлен у 205 литовских медиков, 34 из них уже выздоровели, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Коронавирус в Литве установлен более чем у 200 медиков, 34 выздоровели
© Shutterstock

По её словам, самоизолироваться пришлось в общей сложности более чем 1,2 тыс. медиков.

"Сколько сейчас - не могу сказать, потому что каждый день это число меняется, они регулярно возвращаются на работу. Например, большую часть возвращающихся медиков составляют медики Укмерге, потому что здесь был один из первых очагов в стране", - сказала BNS Р. Лингене.

В Литве, по данным на пятницу, установлено 1149 случаев коронавируса. Умерли 32 заразившихся, 210 человек выздоровели.

ru.DELFI.lt
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