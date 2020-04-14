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Национальный центр общественного здравоохранения сообщил LRT о том, что во вторник от коронавируса скончались 5 пациентов. Общее количество жертв COVID-19 увеличилось до 29.
Коронавирус в Литве унес жизни 29 человек
© AFP / Scanpix

Во вторник в Клайпеде скончался третий за день пациент с коронавирусом - 82-летняя женщина. Об этом порталу lrytas.lt сказал директор больницы Винсас Янушонис.

Ранее сообщалось о том, что в Сантаришкской клинике (49-летний пациент, который не входил в группу риска) и в Каунасской клинике (пожилая женщина из группы риска) также скончались по одному пациенту.

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Всего в Литве коронавирус унес жизни 27 человек.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига приносит соболезнования семьям и близким скончавшихся.

Напомним, что в Литве с 16 марта по 27 апреля действует карантин.

ru.DELFI.lt
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