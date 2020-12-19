aA
За последние сутки в Литве коронавирус унес жизни 33 человек, в их числе был один пациент из группы 30-39 лет, сообщает Департамент статистики Литвы.
Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного жителя младше 40 лет
© Vidmantas Balkūnas

В Литве скончались четыре пациента из группы 20-39 лет. За последние сутки в Литве скончались жители 30-99 лет. Большая их часть – 22 – входили в группу 70-89 лет.

В Вильнюсском и Каунасском округе скончались по 6 человек, в Шяуляйском - 5, в Паневежском – 4, в Таутагском – 4, по два – в Клайпедском, Утенском, Алитусском и Мариямпольском округах, один – в Тельшяйском округе.

За минувшие сутки скончались 14 женщин и 19 мужчин. Всего в Литве коронавирус унес жизнь 1005 человек, по другим причинам скончались 507 больных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти (20)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых...

Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (23)

18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...

В Вильнюсской больнице коронавирус установили у 10% врачей (11)

В Вильнюсской республиканской университетской...

Глава департамента: нет возможности остановить распространение коронавируса в местах лишения свободы (8)

В местах лишения свободы в Литве заключенные...

"Delfi Главное": рассказ врача из "реактора" - отделения COVID-19, ФСБ травит Навального - как их вычислили и чем это грозит Путину? (302)

Издание "The Insider" совместно с расследовательской...

TOP новостей

Если карантин в Литве не подействует, ждет комендантский час (18)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...

В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (147)

За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...

Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть (2)

Работающие в Литве торговые сети просят жителей...

Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (23)

18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...

Palanga šeštadienį Palanga šeštadienį Palanga šeštadienį

На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная

В эти выходные въезжающих в Палангу встречают...