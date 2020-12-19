Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного жителя младше 40 лет

В Литве скончались четыре пациента из группы 20-39 лет. За последние сутки в Литве скончались жители 30-99 лет. Большая их часть – 22 – входили в группу 70-89 лет.
В Вильнюсском и Каунасском округе скончались по 6 человек, в Шяуляйском - 5, в Паневежском – 4, в Таутагском – 4, по два – в Клайпедском, Утенском, Алитусском и Мариямпольском округах, один – в Тельшяйском округе.
За минувшие сутки скончались 14 женщин и 19 мужчин. Всего в Литве коронавирус унес жизнь 1005 человек, по другим причинам скончались 507 больных.
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