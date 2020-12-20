Всего в стране умерли пять человек в возрасте от 20 до 39 лет.

Возраст скончавшихся за минувшие сутки был от 20 до 99 лет. Большинство из них - 10 - принадлежали к возрастной группе 70-99 лет.

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Каунасском уезде - 8. Два случая смерти были зафиксированы в Мариямпольском уезде, по одному в Вильнюсском, Клайпедском, Паневежском и Таурагском уездах.

За минувшие сутки скончались 6 женщин и 8 мужчин.

Всего в Литве от коронавируса умерли 1019 человек, 510 человек скончались от других причин.

С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 112 тысяч 359 человек, 60 109 - больны, 50 721 - выздоровели.