"Он добровольно согласился возглавить этот отдел. Человек выполнял клятву Гиппократа", – сказал LNK коллега покойного.

Как сказал порталу 15min главврач Пасвальской больницы Роландас Растаускас, Вирбицкас работал в больнице 17 лет. Пять из них – главврачом детского отделения.

Предполагают, что врач заразился коронавирусом дома.

Ковид в Литве уносит все больше жизней медработников.

Первой жертвой этого вируса была врач Шилутского центра Sveikoji darna. Она скончалась 27 октября.

В декабре от коронавируса скончался известный хирург Мажейкяйской больницы. 57-летний врач болел вирусом около месяца.

4 января от коронавируса скончалась медсестра Мирославской амбулатории Алитовского района Дале Гягужине.