"Он добровольно согласился возглавить этот отдел. Человек выполнял клятву Гиппократа", – сказал LNK коллега покойного.
Как сказал порталу 15min главврач Пасвальской больницы Роландас Растаускас, Вирбицкас работал в больнице 17 лет. Пять из них – главврачом детского отделения.
Предполагают, что врач заразился коронавирусом дома.
Ковид в Литве уносит все больше жизней медработников.
Первой жертвой этого вируса была врач Шилутского центра Sveikoji darna. Она скончалась 27 октября.
В декабре от коронавируса скончался известный хирург Мажейкяйской больницы. 57-летний врач болел вирусом около месяца.
4 января от коронавируса скончалась медсестра Мирославской амбулатории Алитовского района Дале Гягужине.
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