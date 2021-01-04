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Коронавирус (COVID-19) в Литве унес жизнь еще одного врача. Скончался педиатр Пасвальской больницы Валентинас Вирбицкас, который с начала пандемии работал с ковидными пациентами.
Žvakė
Žvakė
© Shutterstock

"Он добровольно согласился возглавить этот отдел. Человек выполнял клятву Гиппократа", – сказал LNK коллега покойного.

Как сказал порталу 15min главврач Пасвальской больницы Роландас Растаускас, Вирбицкас работал в больнице 17 лет. Пять из них – главврачом детского отделения.

Предполагают, что врач заразился коронавирусом дома.

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Ковид в Литве уносит все больше жизней медработников.

Первой жертвой этого вируса была врач Шилутского центра Sveikoji darna. Она скончалась 27 октября.

В декабре от коронавируса скончался известный хирург Мажейкяйской больницы. 57-летний врач болел вирусом около месяца.

4 января от коронавируса скончалась медсестра Мирославской амбулатории Алитовского района Дале Гягужине.

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