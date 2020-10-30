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За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались 7 человек, подтверждены 735 новых случаев инфекции, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Коронавирус в Литве продолжает распространяться: подтверждено 735 новых случаев
© Vidmantas Balkūnas

Это крупнейший прирост суточных смертей от коронавируса с начала пандемии в Литве.

По иным причинам скончались еще два зараженных вирусом.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 тыс. 823 человека, продолжают болеть 8918, выздоровели 4691.

От COVID-19 в Литве скончались 157 человек, по иным причинам умерли 57 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 29 тыс. 636 человек.

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С 1 июня в Литве зарегистрировано 396 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 736 проб по подозрениям на коронавирус. За все время в Литве выполнен 1 млн. 10 тыс. 596 тестов на коронавирус.

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