Коронавирус в Литве продолжает распространяться: подтверждено 735 новых случаев

Это крупнейший прирост суточных смертей от коронавируса с начала пандемии в Литве.

По иным причинам скончались еще два зараженных вирусом.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 тыс. 823 человека, продолжают болеть 8918, выздоровели 4691.

От COVID-19 в Литве скончались 157 человек, по иным причинам умерли 57 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 29 тыс. 636 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 396 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 736 проб по подозрениям на коронавирус. За все время в Литве выполнен 1 млн. 10 тыс. 596 тестов на коронавирус.