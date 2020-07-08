Коронавирус в Литве: продлен контроль на границе, увеличено допустимое количество зрителей на мероприятиях

"Если вирус будет распространяться с такой же скоростью, как озвучено, очевидно, придется остаться на тех же мерах безопасности с установлением той же дистанции в два метра, или, если она не соблюдается, то может быть введена обязанность ношения защитных средств на лице", – заявил на заседании в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Мы видим, что происходит в других странах, поэтому полностью расслабляться было бы безответственным", – отметил он.

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас предложил пока одобрить повышение количества участников мероприятий, а в том случае, если распространение вируса не снизится, то на следующей неделе пересмотреть использование средств безопасности.

С 17 июля в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, могут участвовать до 400 лиц, а с 1 до 15 августа в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 500 зрителей.

Количество участников мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не изменилось – в них по-прежнему могут участвовать до 1 тыс. человек.

В связи с продлением контроля на границе, проверки лиц и далее (до 15 августа включительно) будут проводиться в международных аэропортах и в Клайпедском порту. Это означает, что будут проверять паспорта пассажиров, прибывающих самолетами и паромами. Паспорта лиц, прибывающих по суше проверяться не будут.

Балтийские страны открыли границы гражданам друг друга в середине мая, однако на границе с Латвией Литва не осуществляет процедуру проверки документов с начала июня. Сухопутная граница с Польшей открылась в середине июня.