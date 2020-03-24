Коронавирус в Литве подтвержден у 8 военных миссии НАТО

"До сих пор коронавирус подтвержден у 8 военных батальона. Первый случай был в выходные, еще 7 - во вторник", – сказала советник министерства обороны Вита Рамауанскайте.
Она сказала, что не может сказать, у военных из каких стран установили коронавирус.
Заболевший в выходные военный из Голландии и еще 4 голландских военных, у которых подозревали коронавирус, уже доставлены на родину.
Батальон НАТо был размещен в Литве в феврале 2017 года, после военной агрессии России в Украине. Батальон в Литве возглавляет Германия.
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