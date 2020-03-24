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Коронавирус в Литве подтвержден у 8 военных батальона НАТО из союзных стран. Эту информацию 24 марта подтвердило Минобороны Литвы.
Коронавирус в Литве подтвержден у 8 военных миссии НАТО
© DELFI / Josvydas Elinskas

"До сих пор коронавирус подтвержден у 8 военных батальона. Первый случай был в выходные, еще 7 - во вторник", – сказала советник министерства обороны Вита Рамауанскайте.

Она сказала, что не может сказать, у военных из каких стран установили коронавирус.

Заболевший в выходные военный из Голландии и еще 4 голландских военных, у которых подозревали коронавирус, уже доставлены на родину.

Батальон НАТо был размещен в Литве в феврале 2017 года, после военной агрессии России в Украине. Батальон в Литве возглавляет Германия.

ru.DELFI.lt
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