Коронавирус в Литве: новых случаев не выявлено, под наблюдение более 5 тысяч человек

В четверг были проведены анализы 8 мазков, в пятницу ожидаются результаты 4 других проб.

В целом в стране были проведены 239 анализов по подозрениям на коронавирус.

По данным Национального центра общественного здоровья, в Литве идет наблюдение за здоровьем 5175 человек, которые путешествовали по территориям, где наблюдались вспышки коронавируса.

До сих пор единственным подтвержденным случаем коронавируса в Литве была жительница Шяуляй, вернувшаяся из Италии в минувшую пятницу.