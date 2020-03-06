Коронавирус в Литве: новых случаев не выявлено, под наблюдение более 5 тысяч человек

В четверг были проведены анализы 8 мазков, в пятницу ожидаются результаты 4 других проб.
В целом в стране были проведены 239 анализов по подозрениям на коронавирус.
По данным Национального центра общественного здоровья, в Литве идет наблюдение за здоровьем 5175 человек, которые путешествовали по территориям, где наблюдались вспышки коронавируса.
До сих пор единственным подтвержденным случаем коронавируса в Литве была жительница Шяуляй, вернувшаяся из Италии в минувшую пятницу.
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