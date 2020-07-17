aA
16 июля коронавирус установили у 53-летней жительницы городка Академия, которая заразилась от другого больного человека. 17 июля стало известно о еще одном случае болезни, а тень вируса упала даже на муниципалитет. Работник крупной компании мог близко контактировать с большим количеством людей, пишет rinkosaikste.lt.
Lifosa
Lifosa
© DELFI

Коронавирус установили у одного работника компании Lifosa. Об этом руководство компании узнало 17 июля утром. Все контактировавшие с заболевшим люди были изолированы.

"У одного работника поднялась температура, он проверился на коронавирус в Кедайняй, диагноз подтвердился. Этот человек играет в одном ансамбле, возможно, он заболел где-то во время выступления. Сейчас весь ансамбль в панике.

Статьи по теме:
Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги  (21)
Минздрав Литвы: с пятницы прибывающие из третьих стран иностранцы обязаны самоизолироваться  (16)

У нас в коллективе 7 человек близко контактировали с заболевшим, их отправили домой. Еще один работник сказал, что здоровался с этим человеком, поэтому его послали домой. Информацию всем передали, даже тем, кто в отпуске. Всем контактировавшим придется регистрироваться по номеру 1808 и сдавать анализы в мобильном пункте", - сказал гендиректор Lifosа Йонас Дастикас.

Выяснилось, что в ансамбле вместе с больным репетировал и выступал работник муниципалитета Кедайняйского района.

"Пока мы ждем официальную информацию из Национального центра общественного здравоохранения. Знаем, что заболевший работает на Lifosа и играет в ансамбле. Работника муниципалитета уже изолировали. По нашим данным, симптомов у него нет", – сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Загадочный случай: один из заболевших коронавирусом уверяет, что никуда не выходил (6)

За прошедшие сутки в Литве установили 6 случаев...

Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (54)

Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...

BBC рассказала о коллапсе здравоохранения Киргизии на фоне пандемии коронавируса (1)

В Киргизии только за июль число заболевших Covid-19 выросло...

TOP новостей

Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений (29)

В редакцию портала Delfi обратился бывший работник...

Новые рекомендации для пассажиров общественного транспорта в Литве: маски и только сидячие пассажиры (7)

Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что...

Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (54)

Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...

Минздрав Литвы: с пятницы прибывающие из третьих стран иностранцы обязаны самоизолироваться (16)

Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...

Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги (21)

Правительство Литвы пригрозило, что снизит...

|Maža didelių žinių kaina