Коронавирус установлен в палангском реабилитационном центре

"Берегите себя. Вчера вечером получили информацию из НЦОЗ 🙁 Информируем, что в палангском Linas выявили два случая заболевания COVID-19.
В Linas в среду привезли 9 человек из Радвилишкской больницы, где разгорелся очаг коронавируса. В четверг их проверили на вирус и в 2 случаях был получен положительный ответ. Эти люди изолированы, их увезут лечиться домой. Всех, кто с ними контактировал, изолировали. Их тестируют.
Linas никакие услуги не предоставляет. Больные - жители Радвилишкиса.
Я одно не могу понять, как можно выписать людей из больницы, да еще когда там зафиксирован очаг коронавируса, не сделав тесты и не убедившись в том, что люди здоровы?", - удивляется мэр.
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