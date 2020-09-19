aA
19 сентября мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что коронавирус установлен в палангском реабилитационном центре Linas. Об этом он сообщил на фейсбуке.
Коронавирус установлен в палангском реабилитационном центре
© AP / Scanpix

"Берегите себя. Вчера вечером получили информацию из НЦОЗ 🙁 Информируем, что в палангском Linas выявили два случая заболевания COVID-19.

В Linas в среду привезли 9 человек из Радвилишкской больницы, где разгорелся очаг коронавируса. В четверг их проверили на вирус и в 2 случаях был получен положительный ответ. Эти люди изолированы, их увезут лечиться домой. Всех, кто с ними контактировал, изолировали. Их тестируют.

Статьи по теме:
В Радвилишкской больнице фиксируют новые случаи заболевания
В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  (86)

Linas никакие услуги не предоставляет. Больные - жители Радвилишкиса.

Я одно не могу понять, как можно выписать людей из больницы, да еще когда там зафиксирован очаг коронавируса, не сделав тесты и не убедившись в том, что люди здоровы?", - удивляется мэр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Из-за COVID-19 в Расейнском районе Литвы запрещены публичные мероприятия (1)

Для более эффективного контроля над распространением...

Коронавирус установили у врача из Алитуса (1)

18 сентября коронавирус ( COVID-19 ) установили у врача...

Жителям Литвы не придется изолироваться только по приезде из 7 стран (6)

Жителям Литвы не придется изолироваться только по...

TOP новостей

В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  такого не было с апреля (86)

По данным Национального центра общественного...

Премьер Литвы о рекордном количестве заболевших: мы готовы и знаем, что делать (21)

После того как в субботу стало известно о рекордном...

Англия литовцев больше не привлекает: заработать 1400 евро можно и в другой стране (2)

Brexit побудил жителей Литвы искать другое направление...

Очереди тягачей на границе с Беларусью продолжают расти (2)

В очереди у КПП Медининкай въезда ждут 210 тягачей....

Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (53)

Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...

|Maža didelių žinių kaina