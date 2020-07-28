Коронавирус установлен у ребенка в детском саду: заразился и дедушка

Связан с семьей
"Ребенок посещал детский сад, он дошкольник. Он связан с одной из семей, в которой коронавирус был ранее подтвержден. Ребенок изолируется не в Кедайняй.
Эпидемиологическое исследование продолжается. Мы не можем сказать, сколько было контактов. Мы ждем эту информацию из детского сада. Они должны дать нам список. Пока у нас так много информации", - сказала Сандра Буйновскене, руководитель Кедайняйского филиала Национального центра общественного здравоохранения.
Предоставили информацию
Детский сад "Сказка", в который ходил зараженный ребенок, предоставил список контактных лиц специалистам Кедайняйского филиала Национального центра общественного здравоохранения в пятницу днем.
Оказалось, что 8 детей и 3 сотрудника имели контакт с ребенком в тот день.
Им назначена двухнедельная изоляция, и было организовано тестирование.
Больше контактов между жителями Кедайняйского района нет.
Заразился дедушка
В воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения подтвердил, что дедушка, ухаживающий за ребенком в условиях самоизоляции, заразился коронавирусом. За ребенком ухаживали в Таурагском районе, а дедушку проверяли в Вильнюсе.
"Случай в Вильнюсе связан со вспышкой в Кедайняйском районе. Лицо ухаживает за зараженным внуком в усадьбе в Таурагском районе. Проверялся из-за болезни в семье. Когда он прибыл в усадьбу 15 июля, он никуда не ходил, потому что купил достаточно еды", - сказано в сообщении.
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