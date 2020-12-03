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Коронавирус установлен у еще одного депутата парламента Литвы – у либерала Ромуальдаса Вайткуса.
Romualdui Vaitkui patvirtintas koronavirusas.
Romualdui Vaitkui patvirtintas koronavirusas.
© DELFI

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Насколько важно сдавать тесты, я убедился сам. Прошло 10 дней изоляции, вчера я сдал тест и сегодня получил положительный ответ", – писал депутат. Он заметил, что никаких симптомов у него нет.

"Кстати, чувствую себя отлично, никаких симптомов не было. Сдавайте тесты, они могут помочь всем нам чувствовать себя в безопасности!" – сказал Вайткус.

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Ранее COVID-19 был диагностирован у депутатов Йонаса Варкалиса, Виктораса Пранцкетиса, Виктории Чмилите-Нильсен и у европарламентария Гинтараса Вайчекаускаса.

Из-за очага коронавируса вся фракция либералов с 23 ноября находится в изоляции.

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