Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Насколько важно сдавать тесты, я убедился сам. Прошло 10 дней изоляции, вчера я сдал тест и сегодня получил положительный ответ", – писал депутат. Он заметил, что никаких симптомов у него нет.

"Кстати, чувствую себя отлично, никаких симптомов не было. Сдавайте тесты, они могут помочь всем нам чувствовать себя в безопасности!" – сказал Вайткус.

Ранее COVID-19 был диагностирован у депутатов Йонаса Варкалиса, Виктораса Пранцкетиса, Виктории Чмилите-Нильсен и у европарламентария Гинтараса Вайчекаускаса.

Из-за очага коронавируса вся фракция либералов с 23 ноября находится в изоляции.