aA
"Литовская почта" 19 августа информирует, что у почтальона Бабтайской почты был подтвержден COVID-19. С 14 августа почтальон находился в изоляции после контакта с больным коронавирусом близким человеком. Все работники почты, контактировавшие с больным, также изолировались. Почтовое отделение временно было закрыто, помещение дезинфицируют.
Lietuvos pašto skyrius Pakruojyje
Lietuvos pašto skyrius Pakruojyje
© Lietuvos pašto archyvas

"Во всех почтовых отделениях соблюдают правила безопасности – работники работают в масках, от клиентов они отделены специальными перегородками, помещения регулярно проветривают и дезинфицируют. К сожалению, никто из нас от коронавируса не защищен", – сказала представитель почты Гинтаре Китове.

Из-за изоляции работников в Бабтайском почтовом отделении может опаздывать доставка посылок и писем, социальных выплат.

Статьи по теме:
Совет министра муниципалитетам с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом: готовьтесь к ограничениям  (14)
За сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса  (2)

Согласно информации, сейчас делают все, чтобы найти замену изолированным работникам.

Сообщается, что COVID-19 был установлен и у работника Купишкского почтового отделения, однако этот человек находится в отпуске – он не работал, с коллегами не контактировал, поэтому почтовое отделение не закрывали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава Литвы: в этом году вакцины от гриппа может не хватить (35)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига отмечает, что в...

Новые рекомендации к началу учебного года в Литве: действуют с 1 сентября (22)

Министерство науки, образования и спорта готовится к...

TOP новостей

Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий (1)

В среду правительство Литвы еще раз изменило...

Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе (3)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

"Варианты, чем закончится все это, непредсказуемы": как забастовки влияют на экономическую ситуацию в Беларуси? (73)

Устоит ли экономика Беларуси в условиях забастовок и в...

Литовские предприниматели, работающие на взморье, довольны итогами сезона

Литовские предприниматели, работающие на взморье, в...

Совет министра муниципалитетам с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом: готовьтесь к ограничениям (14)

Во вторник вечером власти Каунаса сообщили, что просят...

|Maža didelių žinių kaina