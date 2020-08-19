"Во всех почтовых отделениях соблюдают правила безопасности – работники работают в масках, от клиентов они отделены специальными перегородками, помещения регулярно проветривают и дезинфицируют. К сожалению, никто из нас от коронавируса не защищен", – сказала представитель почты Гинтаре Китове.
Из-за изоляции работников в Бабтайском почтовом отделении может опаздывать доставка посылок и писем, социальных выплат.
Согласно информации, сейчас делают все, чтобы найти замену изолированным работникам.
Сообщается, что COVID-19 был установлен и у работника Купишкского почтового отделения, однако этот человек находится в отпуске – он не работал, с коллегами не контактировал, поэтому почтовое отделение не закрывали.
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