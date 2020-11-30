В. Федоров сообщил BNS, что получил положительный результат теста в воскресенье, а последний раз был в парламенте во вторник.
"Последние мои контакты в Сейме были во вторник, весь конец недели я был в Кедайняй – дома, никаких особых встреч не было", – сказал В. Федоров.
Он также информировал о положительном результате теста канцелярию Сейма и коллег по фракции, некоторые из них в понедельник намерены сделать тест.
Ранее вирус был обнаружен у спикера Сейма, либерала Виктории Чмилите-Нильсен, а также у либералов Виктораса Пранцкетиса, Йонаса Варкалюса, консерваторов Витаутаса Юозапавичюса, Андрюса Купчинскаса.
Ранее Национальный центр общественного здравоохранения назвал Сейм очагом коронавируса, поэтому работа парламента была приостановлена.
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