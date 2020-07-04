Коронавирус установлен у беременной, военного и подозреваемого в убийстве

Коронавирус подтвержден у подозреваемого в убийстве (убийство было совершено в Вильнюсском районе, у убитого коронавирус диагностирован посмертно). Выявлено около 30 контактов - это все те, кто участвовал в допросах, вместе находился в суде.

В Мариямполе зафиксирован привозной из Украины случай. Это человек из того же коллектива, что и двое других вернувшихся из Украины работников. Этот человек 1 июля на автомобиле на две недели приехал в Литву с детьми. Приехал через Калварийский КПП. Ехал 14 ч. без остановок. Вероятно, контакт с источником заражения был в Украине.

Это военный. Он был 3 июля госпитализирован в Реабилитационный центр для военных им. Й.Басанавичюса.

По данным НЦОЗ, еще один случай установлен у жительницы Аникщяйского района, которая обратилась за услугами в Аникщяйскую больницу. Она жаловалась на токсикоз. Женщине в больнице поставили капельницу и через 3 часа ее отпустили домой. Профилактически ее проверили на COVID-19. Результат анализа оказался положительный. У женщины нет никаких симптомов.

Беременная из Литвы не уезжала, контакты с больными COVID-19 отрицает. Выявили 18 контактных лиц, 11 из них находятся в изоляции (8 членов семьи, две соседки по палате, медсестра). Другие контактные лица близко не общались с женщиной – были в масках и перчатках, тесно не контактировали.