По данным источников Delfi, положительный тест был у пастора протестантской церкви "Новое поколение" и дирижера из Италии. Гражданин Италии находится в Инфекционной больнице Сантаришкской клиники.
Состояние певца лучше, он находится дома.
Из-за его болезни отозваны выступления на Музыкальном фестивале в Таураге и на других мероприятиях.
Об этом на фейсбуке сообщил другой известный оперный певец Людас Микалаускас.
По доступным данным видно, что певец с другими известными литовскими исполнителями во время инкубационного периода болезни выступал в Нидском храме и Палангском курхаузе.
Специалисты предполагают, что источником заражения может быть итальянский дирижер. Якобы итальянец больше недели неважно себя чувствовал, у него были характерные симптомы.
В Литву по действующему закону он приехал по приказу министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса в порядке исключения. С 26 февраля иностранцев в Литву пускают лишь в порядке исключения.
Представитель Минкульта Яна Микулевич сказала, что не может уточнить, когда был издан приказ о приезде дирижера. Она обещала информировать, когда найдут соответствующую информацию.
По имеющимся данным, гражданин Италии проводил для известных исполнителей курсы по повышению квалификации (в них участвовали и исполнители Театра оперы и балета и Каунасской филармонии). В интернете в то же время можно было найти его фотографии с литовскими дипломатами, включая посла Литвы в России Эйтвидаса Баярунаса и посла Литвы в Канаде Дарюса Скусявичюса. В понедельник этот снимок из фейсбука был удален.
Директор Театра оперы и балета Йонаса Сакалаускас, у которого установили коронавирус, в понедельник выступил с письмом, в котором просил не распространять слухи о том, что коронавирус установлен у худрука театра Сесто Куатрини.
Мегелинскене подтвердила, что Куатрини не связан с итальянцем, который находится в больнице. Она сказала, что это "два разных человека".
Delfi напоминает, что в соответствии с действующими рекомендациями, всех, кто контактировал с людьми, у которых подозревают или обнаружили коронавирус, должны связаться с НЦОЗ и провериться, о контактах надо сообщить по номерам +370 5 264 9676, +370 618 79984, +370 5 212 4098 (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45). За сокрытие информации грозит уголовная ответственность.
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