aA
Новые случаи коронавируса все чаще устанавливают в школах. 10 сентября Национальный центр общественного здравоохранения подтвердил Delfi, что установлено несколько случаев COVID-19 в вильнюсской гимназии Габиёс и вильнюсской прогимназии им. М.Мажвидаса.
Rugsėjo pirmoji Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
Rugsėjo pirmoji Nemenčinės Gedimino gimnazijoje
© DELFI / Domantas Pipas

Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что пока подробно рассказать об этих случаях не может.

"Наши специалисты работают в этих учреждениях, но пока данными о конкретных случаях заболевания и об изолированных людях мы не располагаем", - сказала специалист. По ее словам, это новые случаи, поэтому информацию еще собирают.

"Я пока знаю только, что эти случаи зафиксированы, там работают наши специалисты, но ничего конкретно сказать не мог", - сказала Петравичене.

Статьи по теме:
В гимназии Юодупе – два случая коронавируса у работников  (5)
Какие новшества ждут в школах Литвы: информатика в начальной школе, развитие удаленного преподавания  (4)

По ее словам, сейчас проводят эпидемиологическую проверку, устанавливают контакты, но расследование не завершено.

"Скорее всего все сделают до вечера, тогда можно будет говорить конкретно. Но это новые случаи, мы о них не сообщали, их подтвердили сегодня, в сегодняшнюю статистику они не вошли, появятся завтра", - сказала специалист, заметив, что НЦОЗ делает все, чтобы пресечь распространение инфекции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Еще один случай коронавируса в школе: изолированы 30 учеников (7)

В Литве продолжают фиксировать случай коронавируса в...

Новые случаи коронавируса в Литве: заболел ученик частной школы, новый очаг в Каунасе (2)

За 6 сентября в Литве зафиксировали 17 новых случаев...

Глава Минздрава рассказал о переменах: условия самоизоляции изменятся (14)

В Литве начался учебный год. Практически каждый день...

Вице-мэр: в Вильнюсе коронавирус установили у ученика начальной школы (9)

В воскресенье вечером вице-мэр Вильнюса Витаутас...

TOP новостей

Премьер Литвы: нам предлагают шведский вариант, но посмотрите, какая будет смертность (11)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в передаче...

Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси (51)

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в...

Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен (26)

Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не...

Protestai Baltarusijoje

"Власти Беларуси занимаются своим любимым делом – репрессиями": какие настроения царят в белорусском IT-сообществе? (88)

День солидарности IT -индустрии должен проходить так:...

Бежать марафон – без маски, рожать – в маске: женщины считают это требование абсурдным (7)

Несмотря на то, что после окончания карантина понемногу...

|Maža didelių žinių kaina