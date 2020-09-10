Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что пока подробно рассказать об этих случаях не может.
"Наши специалисты работают в этих учреждениях, но пока данными о конкретных случаях заболевания и об изолированных людях мы не располагаем", - сказала специалист. По ее словам, это новые случаи, поэтому информацию еще собирают.
"Я пока знаю только, что эти случаи зафиксированы, там работают наши специалисты, но ничего конкретно сказать не мог", - сказала Петравичене.
По ее словам, сейчас проводят эпидемиологическую проверку, устанавливают контакты, но расследование не завершено.
"Скорее всего все сделают до вечера, тогда можно будет говорить конкретно. Но это новые случаи, мы о них не сообщали, их подтвердили сегодня, в сегодняшнюю статистику они не вошли, появятся завтра", - сказала специалист, заметив, что НЦОЗ делает все, чтобы пресечь распространение инфекции.
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