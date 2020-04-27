Коронавирус установили у второго работника Антавиляйского пансионата

"Ситуация такова, что 26 апреля мы узнали о втором случае коронавируса COVID-19 у наших работников. Сейчас болеют два работника. Они находятся в самоизоляции", – сказала Шаракаускене.

По ее словам, в самоизоляции находятся еще 8 работников пансионата, которые контактировали с заболевшими женщинами.

"Теоретически с ними контактировали и люди, которые находятся в двух отделениях. В одном (там работали обе заболевшие) находятся 42 жителя, во втором 49 жителей. Всего мог быть контакт с 91 жителем", – сказала Шаракаускене.

По ее словам, профилактически проверили 100 работников. "Остальных везут на проверку в мобильный пункт Валакупяй. Сегодня завершится тестирование всех работников", – сказала она.