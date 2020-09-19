Коронавирус установили у врача из Алитуса

По данным портала, врач находится в самоизоляции, выясняют ее контакты. Когда ее контакты станут известны, этим людям назначат тестирование.

Также сообщается, что в самоизоляции находятся дети врача и ее родственник, которые учатся в гимназии им. А.Раманаускаса-Ванагаса и прогимназии Шальтиню, их также проверяют на COVID-19.

По данным на 18 сентября, в Литве подтверждены 3565 случаев COVID-19.