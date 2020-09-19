aA
18 сентября коронавирус (COVID-19) установили у врача алитусской больницы им. Стасиса Кудирки, сообщает портал alytausgidas.lt.
Коронавирус установили у врача из Алитуса
© DELFI / Domantas Pipas

По данным портала, врач находится в самоизоляции, выясняют ее контакты. Когда ее контакты станут известны, этим людям назначат тестирование.

Также сообщается, что в самоизоляции находятся дети врача и ее родственник, которые учатся в гимназии им. А.Раманаускаса-Ванагаса и прогимназии Шальтиню, их также проверяют на COVID-19.

По данным на 18 сентября, в Литве подтверждены 3565 случаев COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Жителям Литвы не придется изолироваться только по приезде из 7 стран (5)

Жителям Литвы не придется изолироваться только по...

Сквернялис просит президента созвать Госсовет по вопросу о вакцине (10)

Премьер Саулюс Сквернялис продолжает просить...

Глава Минздрава Литвы: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться (7)

Если Латвия в пятницу не сделает исключения для...

Ситуация в Радвилишкской больнице: первыми заболели врач и пациент (1)

В Радвилишкской больнице продолжает разгораться очаг...

Коронавирус: ВОЗ заявляет, что ситуция в Европе хуже, чем в марте (5)

Европа находится на втором пике по заражаемости Covid-19, в...

Глава Минздрава Литвы сообщил об изменениях порядка ношения масок (47)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сообщил в...

TOP новостей

Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (17)

Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...

Президент литовских промышленников об угрозах Лукашенко: с закрытыми границами Беларусь не проживет и месяца (241)

После угроз со стороны Александра Лукашенко генсек...

Aliaksandras Lukašenka Aleksejus Navalnas Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus) Olga Polevikova Gigantiška bulvė

"Delfi Главное": адекватен ли Лукашенко, как помочь белорусам в Литве, где отравили Навального и картошка под кило "Без Маски" - глава Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова (4)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

Из-за COVID-19 в Расейнском районе Литвы запрещены публичные мероприятия (1)

Для более эффективного контроля над распространением...

Жителям Литвы с 19 сентября необходимо соблюдать изоляцию в Латвии (2)

Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после...

|Maža didelių žinių kaina