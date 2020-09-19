Коронавирус установили у врача из Алитуса

По данным портала, врач находится в самоизоляции, выясняют ее контакты. Когда ее контакты станут известны, этим людям назначат тестирование.
Также сообщается, что в самоизоляции находятся дети врача и ее родственник, которые учатся в гимназии им. А.Раманаускаса-Ванагаса и прогимназии Шальтиню, их также проверяют на COVID-19.
По данным на 18 сентября, в Литве подтверждены 3565 случаев COVID-19.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Замечание учителя ребенку, который забыл маску, вывело мать из себя: посчитайте, сколько это стоит (17)
Слова учителя, сказанные ребенку, который забыл маску,...
Президент литовских промышленников об угрозах Лукашенко: с закрытыми границами Беларусь не проживет и месяца (241)
После угроз со стороны Александра Лукашенко генсек...
"Delfi Главное": адекватен ли Лукашенко, как помочь белорусам в Литве, где отравили Навального и картошка под кило "Без Маски" - глава Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова (4)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...
Из-за COVID-19 в Расейнском районе Литвы запрещены публичные мероприятия (1)
Для более эффективного контроля над распространением...
Жителям Литвы с 19 сентября необходимо соблюдать изоляцию в Латвии (2)
Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после...