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За прошедшие сутки коронавирус установили у одного жителя Литвы - это вильнюсец вернулся на родину из Сербии через Германию. Эпидемиологи просят жителей помочь с расследованием контактов этого человека.
Коронавирус установили у вернувшегося из Сербии гражданина Литвы
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом BNS в среду информироцала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.

По ее словам, этот гражданин 23 июня приехал из Белграда в Дортмунд, а оттуда в тот же день прилетел в Палангу (номер рейса W68128).

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По словам Мегелинскене, Сербиятогда не была в числе стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

Из аэропорта его забрала подруга, а на следующий день вечером он выехал из Клайпеды в Вильнюс на поезде. Он ехал в 6 вагоне. С вокзала в Вильнюсе его забрал друг.

"Мы просим жителей о помощи, просим отозваться попутчиков, которые летели в одном самолете и ехали в одном вагоне", – сказала специалист.

Первые симптомы вильнюсец почувствовал 24 июня, через 5 дней его проверили на коронавирус.

Эпидемиологам мужчина сказал, что в магазина их барах не бывал, в самолете пользовался средствами защиты, но в поезде был без маски.

Сейчас в изоляции находятся двое друзей заболевшего, эпидемиологи выясняют количество контактов в поезде и в самолете, просят попутчиков обращаться в НЦОЗ.

Представитель "Литовской железной дороги" Томас Дигайтис сказал, что в 6 вагоне ехало около 20 человек, некоторые сидели рядом друг с другом.

Он сказал, что компания попросила на две недели изолироваться двоих кондукторов. Пока их состояние хорошее.

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