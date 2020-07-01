Коронавирус установили у вернувшегося из Сербии гражданина Литвы

Об этом BNS в среду информироцала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, этот гражданин 23 июня приехал из Белграда в Дортмунд, а оттуда в тот же день прилетел в Палангу (номер рейса W68128).
По словам Мегелинскене, Сербиятогда не была в числе стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.
Из аэропорта его забрала подруга, а на следующий день вечером он выехал из Клайпеды в Вильнюс на поезде. Он ехал в 6 вагоне. С вокзала в Вильнюсе его забрал друг.
"Мы просим жителей о помощи, просим отозваться попутчиков, которые летели в одном самолете и ехали в одном вагоне", – сказала специалист.
Первые симптомы вильнюсец почувствовал 24 июня, через 5 дней его проверили на коронавирус.
Эпидемиологам мужчина сказал, что в магазина их барах не бывал, в самолете пользовался средствами защиты, но в поезде был без маски.
Сейчас в изоляции находятся двое друзей заболевшего, эпидемиологи выясняют количество контактов в поезде и в самолете, просят попутчиков обращаться в НЦОЗ.
Представитель "Литовской железной дороги" Томас Дигайтис сказал, что в 6 вагоне ехало около 20 человек, некоторые сидели рядом друг с другом.
Он сказал, что компания попросила на две недели изолироваться двоих кондукторов. Пока их состояние хорошее.
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