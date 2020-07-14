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За последние сутки, по данным Национального центра общественного здравоохранения, коронавирус установили у одного человека - этот гражданин Литвы вернулся из Испании.
Коронавирус установили у вернувшегося из Испании литовца
© DELFI / Domantas Pipas

"Установлен в Вильнюсском округе. Человек ездил в Испанию отдыхать, был в Барселоне с 3 июля по 9 июля", – сказала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, заболевший прилетел в Ригу, а из нее прилетел в Вильнюс.

"Первые симптомы он почувствовал еще за границей – у него поднялась температура, во время полета появились и другие симптомы – насморк и кашель. Он был в маске. О симптомах, по известным лишь ему причинам, экипаж о своей болезни этот человек не информировал", – сказала Лингене.

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Она заметила, что домой человек из аэропорта приехал на своем авто.

"Он указал, что контактировал с человеком, с которым вместе путешествовал, и с пассажирами в самолете", – сказала Лингене.

Она заметила, что сейчас ищут пассажиров и пытаются выяснить, насколько тесным у них был контакт с больным.

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